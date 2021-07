Es indispensable el regreso a clases: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que todos se involucren en limpiar las escuelas para regresar a clases presenciales a finales de agosto.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que ya hay una campaña de sus adversarios para evitar que se regrese a clases presenciales, y uno de sus argumentos es que las escuelas no están limpias a causa de que llevan cerradas casi un año y medio por la pandemia.

“Aprovecho para que todos ayudemos a limpiar las escuelas, a que estén en buen estado, todos significa la participación de madres, padres de familia, maestros, maestros, autoridades municipales, gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como Gobierno Federal”, dijo.

“Ya empezaron nuestros adversarios a hacer campaña porque se montan en cualquier asunto, siempre y cuando sea para llevarnos la contraria. Van a empezar a decir ‘qué barbaridad cómo vamos a regresar si las escuelas abandonadas’, pues sí, llevan mucho tiempo cerradas, pues vamos todos a limpiarlas”, explicó.

López Obrador presentó una encuesta telefónica en donde el 62 por ciento de ciudadanos no están de acuerdo en que se regrese a clases presenciales.

“Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses, por el desconocimiento del daño que se causa a no tener clases presenciales”, declaró.

¿Qué tal la declaración del presidente? Dijo, ante la postura de quienes no quieren clases presenciales: "No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases" Más en: https://t.co/h1bvFuX56x pic.twitter.com/q1Pk6Cplph — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 29, 2021

“No me importa que la mayoría este pensando en no regresar; yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, adolescentes, padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación y del desarrollo del país”, explicó.

El mandatario mexicano explicó que será la próxima semana cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente el plan de regreso a clases presenciales a finales de agosto.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA