Es indispensable el regreso a clases presenciales: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la importancia de volver a las clases presenciales, a pesar de las negativas al regreso a las aulas.

“Daré este debate, no me importa que la mayoría piense en no regresar, voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, estudiantes, padres de familia, todos, de la educación y del desarrollo del país”, dijo.

Hizo un llamado a las maestras, maestros y al sindicato para que ayuden contrarrestar el atraso causado por la COVID-19.

México de los países con más tiempo con escuelas cerradas

López Obrador afirmó que México es de los países que más tiempo han mantenido cerradas sus escuelas a causa de la COVID-19.

“Casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. Somos de los países que más tiempo ha cerrado la educación presencial, ya no podemos”, reclamó AMLO el pasado 22 de julio.

López Obrador reiteró que no es conveniente que se continúe con clases a distancia, “necesitamos pensar en niños y adolescentes”.

El mandatario dijo que no solo es necesario cuidarlos para que no se contagien contra la COVID-19, sino emocionalmente, “es la mejor terapia para todos”.

AMLO dejó claro que el regreso a clases presenciales no es por la fuerza, pero dijo que es algo que defenderá “estoy a favor de que se regrese a clases presenciales”.

Afirmó que los contagios están creciendo pero no mucho, “no hay riesgo para los niños. Se puede tener un buen control, no debe de ser esa la excusa, hay quienes se oponen a todo lo que hacemos”.

López Obrador realizó un nuevo llamado a las madres, padres de familia, maestros, dirigentes, autoridades federales, estatales y municipales “para aplicarse” para el regreso a clases presenciales.

