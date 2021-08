Si quiere, vaya

Este día se realizará la primera consulta popular formal que organizan las autoridades electorales del país. Hace meses se propuso como un ejercicio ciudadano de expresión para validar el inicio de acciones legales contra exPresidentes.

Con el paso del tiempo y conforme se fueron aclarando las cosas, nos dimos cuenta que no es tal como se ha venido diciendo. Para que el resultado de esta consulta sea vinculante, es decir, que pueda tener un peso legal, una validez, debe acudir a participar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir poco más de 37 millones de personas.

La famosa consulta se llevará a cabo este domingo a un costo superior a los 500 millones de pesos, obviamente con cargo al dinero público. Ha sido muy cuestionada por numerosos actores políticos, sociales y económicos porque se considera un dispendio que no servirá para gran cosa. Para empezar, no se trata de preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie o no a los expresidentes. Quien le diga a usted que para eso es, miente y lo hace cínicamente.

Para emprender procesos legales contra exPresidentes o funcionarios de administraciones pasadas no se necesita eso, porque la aplicación de la ley no se consulta.

Al margen de eso, si usted está convencido de que votar con un “sí” va a significar que automáticamente se enjuiciará a los expresidentes, vaya. Si cree que la consulta no servirá mas que para distraer la atención de los problemas graves que vive el país, usted decida, al fin y al cabo puede hacer uso de esa libertad.

Solo le recuerdo que la pregunta de la consulta habla de la posibilidad de iniciar acciones dentro del marco legal contra servidores públicos del pasado y que el fin es “aclarar hechos”. La falta de claridad en la misma nos sugiere que “el pasado” pueden ser 30 o 2 años y los servidores públicos expresidentes o secretarios en funciones.

Así de laxa es la interpretación. A favor de la consulta han hablado muchos, la mayoría diciendo que se llevará a la cárcel a expresidentes, pero insisto: la pregunta no dice eso, la consulta no es para eso. La ambigüedad de la pregunta y lo vago del objetivo real dan pie al manipuleo de quienes no han querido ver más allá de lo que es.

Algo es irrebatible y debe ser reconocido: el trabajo del personal, funcionarios y consejeros del INE en la preparación y realización de la consulta. Decía que es la primera que se lleva a cabo en México, la primera oficial porque los anteriores ejercicios para decidir la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el inicio del Tren Maya, fueron solamente actividades dirigidas a un grupo objetivo afín a la autollamada Cuatroté.

RODOLFO GONZÁLEZ, LA VISITA

Rodolfo González Valderrama, funcionario federal y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas, sigue haciendo su lucha para darse a conocer entre la gente que -en teoría-, va a decidir quién será el abanderado. Rodolfo estuvo en la confianza Enrique Cárdenas, ubicada al norte de Tampico, en donde hablo de diversos temas con los vecinos. Uno de los participantes en ese encuentro fue el regidor Hugo Peñaloza, quien se ha mantenido cerca del grupo que apoya las actividades de González Valderrama.

LOS RECORRIDOS DE PEÑA

Gerardo Peña Flores, diputado federal electo y líder durante la agonizante Legislatura local, ya dijo que va a empezar a hacer recorridos por las diversas regiones del estado. Gerardo fue el segundo y hasta ahora el último de los 2 aspirantes destapados con esa condición por el gobernador a sucederlo. Peña es junto con César Verástegui la segunda carta que Cabeza de Vaca tiene para disputar la candidatura, aunque la estrella del diputado no sea tan brillante, pues ha perdido todas las elecciones en las cuales ha participado. No obstante, es saludable para el partido que haya un ejercicio de promoción de los potenciales aspirantes, entre ellos Gerardo Peña y Verástegui. Seria recomendable que, haciendo lo que hasta ahora no, el dirigente estatal Luis René Cantú Galván, conocido como “Cachorro”, promueva esto con otros personajes que igualmente tienen posibilidades. Bueno, quizá primero deba pedir permiso para eso.

