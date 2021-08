Piden justicia para un husky asesinado en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- Alpha, un perro de la raza husky fue asesinado, presuntamente por un hombre que denunció que se había metido a su propiedad y le había matado dos gansos y mordido a un niño.

El hecho ocurrió el 28 de julio pasado en Prolongación Cuervo número 10, cerca del embarcadero de la presa, en San Miguel de Allende.

El supuesto agresor se negó a regresar el cuerpo del husky a sus propietarios hasta que se remediara el daño.

Pero si te lo mató yo te pago, lo que haya sido, si hay algún daño yo me hago responsable”, dijo,Édgar Vázquez, dueño de Alpha.

No, él va a tener que pagar, tiene que ser responsable de lo que hizo”, le respondió el afectado.

Según los dueños de Alpha, el Ministerio Público corroboró que el niño no había sufrido lesiones por mordedura.

Por lo tanto ambas partes llegaron a un acuerdo para recoger a la mascota un día después.

El dueño del husky regresó al día siguiente por su mascota y se encontró con la noticia de que el sujeto que lo tenía en su poder lo asesinó.

Vengo a recoger a Alpha, como quedamos con tu esposa el día de ayer”. Me responde: “Ya no lo busques, ya lo maté, tu perro ya no está en este mundo”.

Alpha, apareció cercenado en las vías del tren.

En protesta, vecinos de la zona realizaron una manifestación en Plaza La Conchita; posteriormente se dirigieron hasta la casa de Miguel Araiza, el supuesto agresor para reclamar lo ocurrido.

Venimos solamente a expresarnos de este coraje tan grande que tenemos, él -Miguel Araiza- se siente dueño de aquí, de la presa; no tenemos autorización ni permiso de pasar con nuestro perros porque nos agrede”, expuso Wendy Torres vecina del lugar.

Carmen García otra vecina del lugar indicó que Miguel Araiza es conocido en la zona por su comportamiento agresivo e incluso señalan que tiene antecedentes en Estados Unidos.

En Estados Unidos, ahí agredió a una persona, a una mujer y la policía lo está buscando”, comentó García.

La autopsia practicada a Alpha arrojó que la causa de la muerte fue producto de un golpe en la cabeza. Y que posteriormente lo llevaron a las vías del tren, para que el ferrocarril lo partiera en dos.

Los dueños ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

