Policía muere apuñalado tras tiroteo cerca del Pentágono

ESTADOS UNIDOS.- Un oficial murió apuñalado en un estallido de violencia el martes en una estación de tránsito cerca del Pentágono, informaron fuentes policiales.

El Pentágono, cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses, estuvo clausurado de emergencia por más de una hora tras el estallido de disparos.

Un oficial del Pentágono que fue apuñalado luego sucumbió a sus heridas, dijeron las fuentes que hablaron con la condición de anonimato. El Pentágono programó una conferencia de prensa para más tarde, a fin de dar más detalles.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El incidente ocurrió en una parada de autobús que es parte del Centro de Tránsito del Pentágono, tuiteó la Agencia de Protección del Pentágono. La parada se encuentra a pocos pasos del edificio del Pentágono, que se encuentra en el condado de Arlington, Virginia, al otro lado del río Potomac que lo separa de Washington.

Un periodista cerca del edificio escuchó varios disparos, luego una pausa y después al menos un disparo más. Otro periodista de la misma agencia escuchó a un agente que gritaba “tirador”.

Un anuncio del Pentágono dijo que la instalación fue cerrada debido a “actividad policial”. La agencia responsable de la seguridad del edificio tuiteó poco antes del mediodía que la escena del incidente estaba asegurada. Se levantó el cierre salvo en la zona en torno a la escena del crimen.

En el momento del incidente, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, se encontraban en reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.

En 2010, dos agentes de seguridad del Pentágono resultaron heridos cuando un hombre armado los encaró en una zona de control. Los agentes, que sobrevivieron, abatieron al agresor, identificado como John Patrick Bedell.

>> Pentagon Force Protection Agency adds confirmation that the officer killed today was one of their own…

Says additional info will be released, following next of kin notification @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/Vj832ir7wf

— Mike Valerio (@MikevWUSA) August 3, 2021