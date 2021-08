Puras buenas…

TAMAULIPAS.- Como dijera ENRIQUE PEÑA NIETO, “lo bueno cuenta y también debemos contarlo” y cuando las instituciones se aplican en atender el desarrollo social, la prosperidad de los pueblos y el bienestar de la gente es uno de esos casos.

Cierto es que esas acciones deben ser la constante de los gobiernos, es su responsabilidad, pero cuando se aplican y el pueblo tiene el beneficio, que se refleja en los hechos no solo en los discursos o el papel, es para reconocerlo, más cuando se pone el extra.

Y los habitantes de Villa de Casas cuentan que buena y productiva fue la gira del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por ese municipio donde entregó obras de infraestructura urbana y deportiva para beneficio de la comunidad.

Los universitarios y ciudadanía cuentan que muy bueno es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas mediante conferencias de especialistas concientice a la gente de que la vejez no es una enfermedad, y eso es algo que todos debemos comprender, porque la realidad es que muchas veces se desatiende a las personas de edad avanzada, hay quienes piensan que ya no pueden ser productivos o desarrollar actividades físicas, en otros casos, se les deja en el olvido sin atender la sentencia popular de “cómo te ves me vi y como me ves te verás”.

La maestra de la UAT, FLOR CARBAJAL, en una conferencia habló de todo lo que las personas de edad avanzada pueden hacer para tener una vida afable y nos hace ver que hay actividades intelectuales que se pueden adecuar a la vida de los adultos mayores para que los efectos del tiempo no afecten tanto.

“La socialización es un aspecto muy importante para conservar o procurar un estado saludable”, detalla.

Otras Buenas acciones que también vale contar son las que está realizando el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas que han sido reconocidas a nivel nacional, tanto, que el DIF tamaulipeco esta evaluado como el mejor de todo el país.

Aplaudible y bueno fue el interés de los jóvenes tamaulipecos en aplicarse la vacuna contra el COVID-19 para tratar de contener la pandemia que parece no tener fin, la muchachada tamaulipeca puso el ejemplo de responsabilidad y compromiso social y eso también vale la pena contar pues en ellos, los muchachos y muchachas, está la esperanza de un mejor mañana, verlos haciendo largas filas en orden, motivando a la gente, sin quejarse para poder vacunarse es la muestra de que en estos tiempos no todo está perdido.

Entre lo bueno que también cuenta esta que los tamaulipecos califican como aceptable el que en la elección del próximo año, donde se elegirá Gobernador, se tenga una contienda competitiva y candidatos, sin importar el color, para escoger al mejor, el que tenga mejores propuestas, buena imagen y buenos antecedentes.

En ese tenor, político, buena es la llegada de MANUEL MUÑOZ CANO como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, a quien propios y extraños le auguran éxito, que por su experiencia tendrá buen desempeño y hará que reverdezca ese partido y la esperanza para mucho más Tamaulipas.

Bueno y para contar es que el alcalde electo de la capital tamaulipeca, EDUARDO, LALO, GATTAS BAEZ, desde ya ande tocando puertas, gestionando recursos y consolidando proyectos que se pueden poner en marcha en la próxima administración municipal para bien de todos en Ciudad Victoria.

Aparte de las buenas ya mencionadas, para tener algo agradable de que hablar el fin de semana, sin duda la buena noticia fue que la selección mexicana de futbol le dio una alegría a los mexicanos, entre tantas tristezas, y obtuvo la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Tokio 2020, realizados en el 2021.

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZALEZ