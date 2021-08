Ni santos ni timoratos

Hola, me da gusto saludarte una vez más en este espacio como cada semana; recientemente acabamos de pasar un proceso electoral y hoy quiero platicarte un tema interesante, sobre el marketing político.

Lo he comentado antes, para las marcas no es tan fácil el poder conquistar al consumidor, ahora imagínense lo complicado que es el poder llevar un mensaje político al mercado, a los ciudadanos.

Por supuesto que se tiene un medio muy eficaz como son las redes sociales y los medios tradicionales, pero hemos tenido muchos ejemplos que si los equipo de comunicación y marketing de los actores políticos no están en tendencia y con una buena estrategia se complica más el ganarse a la ciudadanía.

Los discursos formales y autoritarios han quedado en la historia de la comunicación política de México, el ciudadano hoy quiere ver humanos, quiere ver sentimientos y cercanía a la gente pero no solo producido como anteriormente sino más bien a través de las historias en sus perfiles de redes sociales.

Claro ejemplo lo tenemos con Samuel García, Gobernador Electo, en donde su campaña ha sido soportada en redes sociales por su esposa Mariana Rodríguez con la que cuenta 1.5 millones de seguidores tan sólo en Instagram.

Los partidos políticos deben estar hoy el doble de atentos en sus canales digitales y su imagen pública con el doble de esfuerzo, ya que deben ir preparando el camino para el próximo año.

Este es apenas el comienzo del escenario político digital e imagen que busca atraer al electorado por medio de nuevos canales de comunicación.

POR JORGE REYES

@JorgeRC27