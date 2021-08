Por error en la dirección le cortan luz y se llevan su medidor

Altamira.- Debido a un error en el nombre de unas calles, personal de la Comisión Federal de Electricidad dejó sin el servicio de energía eléctrica a una familia altamirense donde habitan dos menores de edad entre ellos un bebé de 7 meses.

Pese a que la usuaria había acudido a la dependencia y señalado el error en la dirección, eso no importó ya que el pasado viernes acudieron dos trabajadores a su hogar en la calle Durazno 112-D del Fraccionamiento Los Mangos en Altamira.

Alma Patricia Quintero Espinosa señaló que a principios de agosto le llegó una notificación a su domicilio de que le iban a cortar el suministro de energía eléctrica debido a que le dijeron que se estaba “colgando” de la luz, lo cual no es cierto .

Ante ello sacó una cita y acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para aclarar el asunto y llevar las pruebas de que ella no comete ese ilícito y que es otra persona que habita en la misma calle pero de la ampliación de ese fraccionamiento.

“Hubo una confusión en el domicilio y yo hice la aclaración el día 2 de agosto en la CFE y me dijeron que en una semana quedaba y el viernes pasado me cortaron la luz la luz y me quitaron el medidor”, expresó .

Refirió que además los trabajadores que le cortaron la luz se portaron déspotas y groseros con ella y le indicaron que tenía que ir a la oficina.

Mostrando un documento de la Comisión Federal de Electricidad de la zona comercial Tampico donde hizo la aclaración que era un domicilio homónimo, señaló que los trabajadores se confundieron debido a que hay una ampliación del fraccionamiento Los Mangos donde están las mismas calles y el mismo número de edificio.

“El error está entre las entre calles ya que el otro domicilio también es la misma calle y el mismo edificio, pero las entre calles son otras y yo vivo en la calle principal “ dijo.

La quejosa señaló que en su domicilio habita un bebé de siete meses de nacido y una niña de dos años de edad quienes han pasado un fin de semana muy incómodo debido a la falta de energía eléctrica aunado a que ella se le descompusieron todos sus alimentos que justo compró el viernes por la mañana.

Refirió que el viernes se comunicó a la CFE donde la atendió la señorita Liliana Ramos quien le dijo que acudiera este lunes a las 8:45 de la mañana a Comisión Federal de Electricidad en Altamira para que la atendieran lo cual no sucedió por lo que deberá de regresar este martes.

“ Pido a la CFE que de nueva cuenta me pongan mi medidor porque fue error de ellos yo no me estoy robando la luz y tengo las pruebas y que no me cobren por la reconexión”, dijo.

Reiteró que ella paga su servicio de luz como corresponde y que es un error en el domicilio, ya que ella habita en la calle principal del fraccionamiento.

Por Silvia Mejía