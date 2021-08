Consejos para evitar seguir dañando tu piel

MUNDO.- Durante los últimos años, el interés por el cuidado de la piel ha aumentado considerablemente. Sin embargo, lo que ahora conocemos como “skincare” siempre ha llamado la atención por parte de la población y de las empresas enfocadas en la belleza. A pesar de las recomendaciones que podríamos seguir respecto a alimentación, productos dermatológicos, ingredientes naturales y rutinas, también hay información que debemos tomar en cuenta.

Por ejemplo, la mejor estrategia que podemos implementar para tener una piel sana es mantener nuestro organismo bien hidratado. Aunque el maquillaje puede ser un gran aliado para cubrir algunos detalles que nos incomodan, no hay mejor forma de prevenir esas imperfecciones que poniendo atención en nuestra rutina de limpieza y cuidarnos desde el interior, pues el cuidado y el aspecto de la piel no se reducen únicamente a una cuestión de estética, sino también de salud.

5 acciones que están perjudicando tu piel

Hacer ejercicio mientras te expones a altas temperaturas: Aunque hacer ejercicio es una de las recomendaciones principales para liberar toxinas y mantener tu piel resplandeciente, practicar algunas actividades que implican la exposición a altas temperaturas puede deshidratar considerablemente tu piel, además de que podrían favorecer la hiperpigmentación, especialmente para quienes tienen piel sensible.

Tocar tu cara con las manos u objetos sucios: Podría parecer un tanto extraño, pero tocar constantemente nuestro rostro sin antes haber desinfectado nuestras manos o la pantalla de nuestro celular podría ser una de las razones principales para que aparezcan esos molestos granitos.

Tomar bebidas con exceso de azúcar: Consumir frutas y verduras es algo recomendable para mantener una alimentación balanceada, sin embargo, también debemos contemplar la forma en la que decidimos incorporar estos elementos en nuestra vida. Consumir jugos desintoxicantes constantemente, a pesar de ser naturales, podría aumentar tus niveles de azúcar y desencadenar algunos problemas como el acné o la disminución de colágeno y elastina.

Exponerte a los rayos UV sin protección: Si formas parte de una gran mayoría, probablemente pases una buena parte del día frente a la computadora, la televisión, el celular o algún tipo de aparato electrónico sin ningún tipo de protector, lo que podría implicar el aparecimiento temprano de signos de la edad.

No tener hábitos saludables: Si no descansas entre 7 y 8 horas por día, puede que ti piel no esté regenerándose como debe, lo que podría significar un envejecimiento prematuro. No hacer ejercicio o hacer demasiado ejercicio también podría implicar una fuerte deshidratación y algunos efectos producidos por el sudor, especialmente si tienes la piel sensible.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Si practicas ejercicio y te expones a temperaturas elevadas, lo que debes hacer es hidratar tu piel constantemente con agua termal para contrarrestar los efectos del calor. Bañarte con agua tibia o fría también disminuirá la deshidratación. No tocar tu rostro con las manos sucias y desinfectar constantemente tu teléfono celular serán parte de un cambio significativo para tu rostro.

Si deseas incluir alguna fruta o verdura a tu dieta diaria, verifica cuál es la manera correcta de ingerir estos productos, pues algunos jugos podrían no ser tan saludables como piensas. Consume alimentos ricos en proteína y antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro. Usa siempre protección solar aunque estés en casa todo el día y evita utilizar algún tipo de aparato electrónico antes de dormir para dar paso a la regeneración celular.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO