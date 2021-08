Piden no abandonar escuelas

Tampico Alto.- Al destacar que el regreso a clases presenciales será una excelente oportunidad para retomar el mantenimiento general de los planteles educativos, el alcalde Adrián Domínguez Rangel pidió que las escuelas no sean abandonadas y sus instalaciones sean atendidas como se merecen.

Al respecto refirió ” A más de un año de no realizarse las clases presenciales las escuelas fueron abandonadas, me di cuenta de que estaban muy enmontadas de que no tenían mantenimiento se veían solitarias, en abandono y muy tristes”.

Por fortuna destacó que no se registraron robos o actos vandálicos en los planteles sin embargo dijo que el municipio no puede realizar todo porque no tiene el personal suficiente.

Por ello agregó que se requiere el apoyo de docentes directivos y padres de familia para hacer equipo recordándoles que siempre tendrán el apoyo de las autoridades pero la responsabilidad real es de ellos.

Por Víctor Montiel