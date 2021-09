Gana concurso, logra comerse 3 tortas de la barda en menor tiempo

Tampico.- Para celebrar el día de la torta de la barda, la cadena de tortas “René y su hijo Cepillín” decidió hacer un concurso en donde la persona que se comiera tres tortas en menos tiempo se llevaba un premio.

Luis Macías, resultó ganador de esta competencia local, en tan solo 3:39 minutos logró comerse tres tortas, una de sardina y dos de la barda, su premio fue una playera, tres tortas y 500 pesos.

“En el 2019 hubo un concurso de tortas de la barda y me comí 6 tortas, ahorita me siento bien, no tengo secreto, no había almorzado”, dijo el ganador, residente de la colonia Enrique Cárdenas.

El segundo lugar se lo llevó Carlos Ramírez y el tercero Félix Tovar, quienes también llevaban porra: su familia. El ambiente era sano y los comensales aprovecharon para desgustar de una torta mientras disfrutaban del concurso.

Esta actividad fue llevada a cabo en la zona norte de Tampico, en donde José Arturo Bracamontes Galindo y Jonathan Arturo Bracamontes Guerrero, se encargaron de darle formalidad al concurso y entregaron la premiación.

“Quisimos hacer este concurso para devolverles un poquito de todo lo que nos ha dado la gente, gracias a Dios y a todos los clientes que hacen posible todo esto”, comentó Jonathan Arturo Bracamontes Guerrero.

Por Javier Cortés