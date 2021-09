El payaso Borolas

Quedó claro. El nuevo régimen gubernamental tiene de los cojones al expresidente Felipe de Jesús Caldeón Hinojosa y lo convierten en papel higiénico, tapete o distractor, según las necesidades en la Presidencia de México.

El culpable de despertar a los que estaban dormidos, pero que siempre habían estado allí siendo parte del sistema político nacional, un día sale el Borolas, si el circo lo requiere; otro en su papel de político payaso puritano libre de toda culpa como para señalar los errores del presente; a veces es tapete del presidente, se enferma y desaparece, y al final como quiera se le paga esa pensión, explotando a su principal aliada como integrante de la cámara baja.

Cuando por fin se sintió en serio una amenaza franca a esa facción cuatroteista tan extraña, más cercana a la secta sexual NXIVM, y tan a favor del aborto sin aplicar el razocinio, además dispuesta a fortalecer la híper sexualización del entorno social, como tan a favor del traficante de personas y tan en contra de la democracia que tanto le ha costado a México; cuando finalmente se vio la aparición de un dique real, apareció Felipe “El Persignado” Calderón, el vividor, espurio y ex presidente para descalificar la reunión de los senadores panistas con Santiago Abascal Conde, presidente del partido político español VOX, fundado apenas en 2013 y emergido de la ultraderecha española.

El líder español no ocupó de muchas horas para sacarle unas palabras al presidente de México, que se soltó en contra de él, de los panistas y en contra de la reunión, pero antes, envió a su encubierto Felipe, para descalificarlos y recordar que por temas como ese es que ellos, él y su esposa están fuera del Partido Acción Nacional (PAN). Pero la nueva conquista española a México se da en pleno Siglo XXI, ¡guay!

a la mitad del camino del Obradorismo; una nueva victoria de la Madre Patria sin un sólo disparo y sin atracar ningún puerto marítimo mexicano; sólo por sentirse con miedo, ese temor del cuatroteismo que lo invadió cuando el PAN encontró un medio para repudir las negras intenciones sociales que ocultan en su misión por apoderarse y alienear a la sociedad destruyendo la clase media, esa que empuja siempre hacia adelante y exige al gobernante más que el de abajo, más que el de arriba.

“Ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir nuestra causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones”, dijo el español Santiago Abascal Conde, presidente de VOX en referencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En la intimidad… El alcalde Adrián Oseguera Kernion, presidente municipal de Ciudad Madero, inauguró el periodo de informes gubernamentales tamaulipecos, sus resultados le permiten referenciar que su municipio es el nuevo palpitar de Tamaulipas; estuvieron presentes diversas personalidades de Morena, entre ellas, la alcaldesa electa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, quien por cierto la tarde de ese mismo día recibió una llamada que le obligó a pararse de la mesa cuando estaba con otros compañeros de su partido político en el Hotel HS HOTSSON. No se le veía tranquila a la neolaredense, fueron casi 40 minutos ininterrumpidos, inclusive el equipo de colaboradores de ella se le acercaron y no la dejaron sola un sólo momento, ¿de qué la habrán enterado?!

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608