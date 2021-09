Los invitados de Américo

Los reflectores políticos estarán puestos este lunes sobre Victoria.

Para presenciar el informe legislativo del senador Américo Villarreal, llegarán a la capital, personajes importantes del universo morenista.

Además del dirigente nacional, Mario Delgado, quizás la asistencia que más expectativa genera es la de Ricardo Monreal.

Compañero en el Senado de Américo, coordinador de la bancada de la cuarta transformación, el zacatecano llega a Tamaulipas en un momento trascendental para él en el contexto nacional, y para los aspirantes morenistas, en el escenario local.

Litros de tinta se han escrito sobre la relación de Monreal con el presidente López Obrador, que según todos los trascendidos emanados desde Palacio Nacional, pasa por uno de sus momentos más complicados.

Pero en los últimos días, algo ha hecho bien el senador que logró por lo menos apaciguar las tormentas que lo acompañaban a todas partes.

1) Hizo uso del control político que mantiene en la Cámara Alta para planchar el aterrizaje de Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa de Directiva.

2) Logró los acuerdos necesarios con la oposición para que se aprobara casi por unanimidad la ley de revocación

de mandato, que tanto interesaba a la Presidencia de la República.

3) El fin de semana sostuvo una larga reunión con el nuevo Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es verdad, hasta hace no mucho, la agenda legislativa la discutía directamente en desayunos con el presidente López Obrador, pero dadas las circunstancias actuales,

un encuentro con el nuevo brazo derecho presidencial, parece un bálsamo para su condición política.

Como sea, Monreal estará hoy en Victoria y será uno de los más solicitados para escuchar su visión sobre la sucesión en Tamaulipas.

Es de sobra conocido que sus dos apuestas en el estado, una más seria que la otra desde luego, son Rodolfo González Valderrama y Alejandro Rojas Díaz Durán.

Por eso será interesante verlo hoy en los dominios de Américo, en el evento que -faltaba más- está organizado de principio a fin, para incidir en la competencia interna por la candidatura de Morena.

Seguro escucharemos la opinión de Monreal, porque si no hay cambios de última hora, ofrecerá una rueda de prensa al terminar el informe. También están confirmados para el evento la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández; los gobernadores electos de Sinaloa y Nayarit, Rubén Rocha y Miguel Ángel Navarro; el senador de Zacatecas, José Narro Céspedes y otros compañeros de bancada de Américo.

De los tamaulipecos se espera la presencia de todos los alcaldes electos de Morena, los diputados locales electos y los diputados federales, entre ellos otro aspirante a la candidatura, Erasmo González Robledo. También asistirá el delegado de programas federales, José Ramón Gómez Leal.

Hasta donde se sabe, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, no está invitada pero como ha ocurrido en otros eventos de figuras morenistas, nadie puede descartar que se apersone en el auditorio.

Su misión del día será una vez más acercarse a Mario Delgado, y ahora, también a Ricardo Monreal.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES