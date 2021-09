Son infundios: Rojas

Tan “seria y firme” es la acusación por lavado de dinero y otros presuntos delitos contra el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que quien originó todo el escándalo ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DUFAN nos salió ayer con que no tuvo con que probar lo que decía y que buena parte son infundios.

Así es mis queridos boes, primero se supo a través del REFORMA, quien tuvo acceso a la declaración del propio ROJAS en la que deslindó a los hermanos PASQUEL MÉNDEZ de cualquier delito como lavado de dinero en el que los señalaba como prestanombres del gobernador.

Esto dijo en una declaración por escrito ante la Fuscalia Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR:

“Manifiesto que en la denuncia que presenté ante la FGR con fecha 29 de junio de 2020 y demás escritos o comparecencias que haya realizado con relación a la misma, refiero hechos que involucran a los señores Alfonso Pasquel Méndez, Bernardo Pasquel Méndez, Gerardo Pasquel Méndez y Leticia Rodríguez Villarreal, mismos que no fueron corroborados por el suscrito, sino que únicamente de los diversos medios de comunicación nacionales, hice conjeturas que ahora tengo conocimiento que son infundadas en contra de las personas mencionadas”, dice el escrito.

¿Entonces si el dinero de ALFONSO PASQUEL, BERNARDO PASQUEL, GERARDO PASQUEL y LETICIA VILLARREAL no es producto de lavado de dinero, qué de lo que el tipo esté de ROJAS DÍAZ DURÁN es verdad y motivó una orden de aprehensión y un intento de desafuero?. Ayer el propio ROJAS DÍAZ DURÁN en un Facebook live dijo que su escrito a la Fiscalía en el que deslindar a los PASQUEL y a VILLARREAL de los delitos, tiene como objetivo acotar el grupo de personas a los que tiene que la FGR debe actuar penalmente y entonces solo citó al gobernador y sus hermanos.

“He presentado varios (escritos) para ir acotando e ir perfilando exactamente dónde la Fiscalía tiene que investigar el tema de delincuencia organizada y lavado de dinero de Cabeza de Vaca”.

¿Cómo estará eso de que la Fiscalía tiene que investigar?, ¿entonces no han comprobado y ya giraron orden de aprehensión?.

Algo está bien claro en todo este asunto: ROJAS DÍAZ DURÁN reconoció que mucho de lo que denunció ante las autoridades de la 4T se basó en informaciones periodísticas sin fundamento e infundios; términos usados por él ayer. Además, todavía más claro, está que en el tema los propios de la 4T están hechos bola, andan chocando entre ellos y no hallan como darle forma.

Porque ayer en el mismo en vivo, el muy chistoso DÍAZ DURÁN lanza mensajes como: Que aunque el gobernador haya hablado con alguien (de la 4T), que pese a que alguien le haya dicho que ya no hay problema, él seguirá denunciando.

Creo que el choque entre los de MORENA por el poder allá en las alturas ya derivó hacia instancias judiciales y por eso el desencuentro entre ellos sobre el tema.

Por lo pronto la defensa del gobernador CABEZA DE VACA tiene hoy más elementos para esgrimir su versión de que las acusaciones contra su cliente tienen su origen en versiones periodísticas que nunca se sustentaron y la prueba serán las propias declaraciones del acusador número uno: ROJAS DÍAZ DURÁN

MENDOZA A LA RECTORÍA…

Antes de que se termine septiembre la UAT lanzará la convocatoria para la renovación de la Rectoría. Aunque tiene la oportunidad, ya es un hecho que el actual rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ anunció que no se va a presentar en busca de la reelección . Ante la decisión del aún rector, es un hecho que GUILLERMO MENDOZA se presentará como candidato a ocupar su lugar en la oficina principal de la UAT.

MENDOZA es actualmente Secretario de Finanzas de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, cargo que data del anterior recortado a manos de ENRIQUE ETIENNE.

Lo que también es un hecho, es que MENDOZA se presentará como candidato a la rectoría con el consenso de las direcciones de facultades de todos los campus de la UAT, lo que lo convertirá o lo ha convertido ya en el virtual próximo rector uateño.

El relevo en la UAT siempre llama la atención, esperemos que como ha comenzado desde el viernes pasado, se lleve a cabo sin contratiempos, sin estridencias, por el bien de la universidad.

AOK, CLASE DE CIVILIZAD…

Recitar la lista de obras y beneficios de los que informó el viernes ADRIÁN OSEGUERA KERNION, alcalde de Madero, sería ocioso, pero si creo que es pertinente resaltar el tono que como político utilizo en el evento ante la plana mayor de MORENA, ante la media docena de aspirantes a la gubernatura.

Y me refiero a la civilidad y entendimiento que su gobierno ha tenido en la relación con el gobierno panista del gobernador CABEZA DE VACA, más porque lo hizo ante una primera fila de invitados, MARIO DELGADO entre ellos que radicales es lo menos que se les puede decir cuando se trata del trato con otras fuerzas políticas. Si checaron los videos de obras,

ahí estaban OSEGUERA y el gobernador o funcionarios estatales. Vaya lección de política que les dio el alcalde a los suyos, por eso no son pocos los que le ven cara de candidato.

UNA DE SOCIALES…

No es que haya recuperado todo el peso que tenía cuando estaba bien gordo, para nada, pero sucede que AGUSTÍN DE LA HUERTA, el Guty, anda que no cabe de ancho, de esponjado porque se estrenó como abuelo.

Su hijo AGUSTÍN DE LA HUERTA JR y su nuera ALEXIA RÓSALES le regalaron su primera nieta MARÍA JOSÉ y por eso no cabe de hinchado de alegría junto con la también abuela LORENA PURATA. Conozco a Guty de hace unos años y conociendo su historial médico, saberlo abuelo y estar lleno de salud ahora, me obliga y lo hago con gusto a felicitarle por tal bendición.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong