Temor en las costas de EU por llegada de “Larry”

ESTADOS UNIDOS.- La actividad ciclónica en el Atlántico se ha vuelto este año más intensa, según los expertos. Después del paso destructivo del huracán Ida en Estados Unidos, el país se prepara para afrontar el huracán Larry, de categoría 3 con la posibilidad de que se intensificara a tormenta de categoría 4 con vientos sostenidos de 130 a 156 mph, lo que podría convertirlo en la tormenta más fuerte en el Atlántico este año, según Accuweather.

Científicos estadounidenses están monitoreando a Larry, que actualmente gana fuerza sobre el Atlántico, y creen que puede ser un “huracán muy grande y poderoso”. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EEUU (NOAA, en inglés) cree que llegará a Bermudas en unos días convertido “en un huracán mayor”

Here are the 5 AM AST Mon, Sep 6 Key Messages for Hurricane #Larry. Interests in Bermuda should continue to monitor the latest forecast updates. Dangerous surf and rip currents are expected later this week along the east coast of the United States. https://t.co/3cTG58wv3h pic.twitter.com/crnE2FBODi

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 6, 2021