¡¡¡Victoria, a transformarte!!!

LALO ganaste porque como nadie recorriste el municipio, sus colonias, sus ejidos y todas sus comunidades, como nadie entendiste el enojo de la ciudadanía. Como nadie capturaste el sentir de los indignados e interpretaste como ningún otro el enojo de los enfurecidos, y te convertiste en la solución.

Ofreciste lo que todos queríamos escuchar, una refundación, una transformación y una propuesta de revaluar nuestra calidad de capital de Tamaulipas.

Invitaste a los victorenses a hacer historia contigo y la mayoría te acompaño. Como muchos, confío en tí, en tú espíritu

de entrega, en tú óptica de hacer las cosas bien. En tu historia personal hay una historia de lucha de más de 30 años en los que a pesar de las adversidades jamás te diste por vencido.

Hoy estoy seguro que pondrás todo tu empeño para buscar cambiar el status quo y dar origen a las condiciones para que todos vivamos mejor.

La semana que concluyó el Instituto Estatal Electoral definió la integración de los cabildos, y por primera vez en la historia dirigidas el cabildo más plural de la capital representado por 7 distintas fuerzas políticas, personajes de gran valía y experiencia donde más de 6 miembros del cabildo electo ya tuvieron esa responsabilidad con anterioridad, ALEJANDRO CENICEROS y ISSIS CANTÚ ya fueron Diputados Locales.

Tienes una mujer que ha encabezado la lucha histórica por los derechos de las mujeres en Tamaulipas como GUADALUPE PEREA, una impulsora de la cultura en la ciudad como LAURA CASAMITJANA, una Economista con experiencia en la gestión de partidas presupuestales como NORA GARCÍA, un ex candidato independiente y defensor de los derechos humanos como CARLOS CABRERA, una ex dirigente de las juventudes priistas en el estado MAYRA BENAVIDES, al dirigente local del PRI HORACIO REYNA que señaló en la administración que concluye férreamente las cosas que estaban mal, y muchos otros.

Hoy tienen la oportunidad de sentar las bases que de primera necesidad restablezcan los servicios básicos de agua, recolección

de basura y un programa emergente para restablecer principales vialidades de comunicación de la ciudad.

En los meses subsecuentes tendrán que trabajar en un plan de desarrollo municipal, que ofrezca condiciones de crecimiento sostenible, que se generen las condiciones para que Ciudad Victoria pueda ser un municipio que incentive la inversión que ofrezca condiciones laborales que eliminen la desigualdad creciente y la pobreza lacerante que nos azota.

Es tiempo de poner a las instituciones al servicio del ciudadano y no del poder en turno.

Integrantes del Ayuntamiento me anima su perfil, su incorruptibilidad personal, su ánimo de renovación y sus ganas de hacer de Victoria un mejor lugar para vivir.

En unos días les tocará iniciar la tarea de gobernar en nombre de todos y no solo de quienes votaron por ustedes, llegó el momento de reconciliarse y dejar atrás las campañas políticas y las filiaciones partidistas.

Debemos reconocer el pluralismo y promover la tolerancia, es momento de que entreguen todo por Victoria, que es nuestra ciudad y con sus acciones hagan de ella una gran capital que sea orgullo de todo Tamaulipas.

POR LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL