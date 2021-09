Estados Unidos debe impulsar ‘Sembrando Vida’ en Centroamérica: AMLO

Cd. de México.- El gobierno de Estados Unidos debe invertir en la instauración del programa Sembrando Vida en Centroamérica, dotar de visas de trabajo a los beneficiarios, y detener el flujo migratorio que atraviesa por México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo dijo que el gobierno de México está dispuesto a ayudar al gobierno de los Estados Unidos con su experiencia en el tema.

Pues yo tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo”.

Ya basta de estar queriendo resolver un problema social económico con medidas coercitivas. Ya no debe de existir eso del Plan Mérida. Nosotros no queremos helicópteros artillados, lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras”, sentenció López Obrador.

Dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; y la vicepresidenta, Kamala Harris, se han mostrado sensibles a esta propuesta, que, aseguró, podría generar hasta 330 mil empleos en la región en un semestre.

Qué, no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa o se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo?

¿Qué, vamos a seguir reteniendo a los migrantes? Ya cuando salen, que ya tienen acuerdos con los polleros, traficantes de personas, que ya hasta les dieron anticipo o le pagaron la mitad allá en sus pueblos, pues ya, aunque lleguen a Chiapas o al istmo y se les ofrezca trabajo ya no quieren porque ya traen la idea de llegar a Estados Unidos”, explicó el presidente.

Dijo López Obrador que desde el gobierno de Donald Trump se prometieron 4 mil millones de pesos para instaurar ese programa en América Central, pero los recursos no llegaron en aquel entonces, ni en la actual administración.

Imagínese, si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado, no ha llegado nada, nada. Entonces, ya basta de discurso, ya hace falta la acción”, sentenció López Obrador.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR