La lista de LALO…

TAMAULIPAS.- Creámosle a medias a la lista de hombres, y una mujer, que supuestamente confirmaran el gabinete de LALO GATTAS a su arribo como alcalde de Victoria y que se filtró ayer en la capital.

Así es mis queridos boes, como bien me dijeron dos de los mencionados, “a mi el alcalde no me ha dicho nada”, para sentenciar: “yo creo que es verdad al 50 por ciento”.

El caso es que la lista que por la tarde noche circuló en grupos de Wasahpp, provocó que a muchos de los que son mencionados, les sonará y resonaran las llamadas y las notificaciones de la aplicación de mensajería. La mayoría eran para felicitarlos y obviamente refrescarles la memoria, por si en los últimos meses la amistad de los que llamaban con los mencionados está un poco enfriada.

Ya saben Victoria, una ciudad eminentemente burocrática y donde la palanca, el amigo bien colocado son parte de la vida de la mayoría de los capitalinos.

Eso si, cien por ciento seguro que el primero de la lista va porque va, y solo un designio de Dios podría decir lo contrario, pues claro, la lista comienza con el cargo de Alcalde y ese pues no necesitaba ser filtrado: EDUARDO GATTAS. Y desde luego, anoten como casi cien por ciento seguros al próximo secretario del Ayuntamiento: HUGO RESENDEZ SILVA y eso porque hace semanas aquí lo escribí, porque me lo confirmó el propio alcalde electo.

También seguro el siguiente gerente general de la Comapa: ELÍSEO GARCÍA LEAL, nombre que también adelantó el alcalde electo, por cierto, ganador bajo la bandera de MORENA. Pero miren, de ahí para el real, no hay certeza de quiénes serán en realidad los que ocupen las principales oficinas de la administración en Victoria, pero lo que si podemos adelantar es que la lista tiene muchos nombres de los que seguro estarán, porque trabajaron en la campaña y porque han estado en el proceso de entrega recepción.

Ahí estará, por ejemplo: ALFONSO RIZK, quien encabeza por el lado de los que llegan al comité de recepción. A Poncho RIZK se le menciona como director de Bienestar, lo que se ha mencionado en otras ocasiones y que no sería descabellado, por el perfil del joven empresario.

También va a estar ahí UBALDO CASTILLO, aunque en la lista ya dan por hecho que será el director de Comunicación, y lo más seguro es que así sea, ayer le pregunte y también dijo que no sabía nada de la dichosa lista.

ROBERTO HUERTA, va a estar, porque es un buen abogado y porque es muy cercano a LALO, en la lista lo anotan como director Jurídico, veremos si en esa o en otra posición. Estará seguramente ROBERTO CANTÚ VARGAS, muy cuate también del alcalde electo, en la lista filtrada dice que será coordinador de Imagen y Asesores.

El resto de la lista dice que LUIS CISNEROS será el tesorero, DANIEL FUENTES Oficial Mayor, HERIBERTO ZARATE secretario particular, SERGIO ESTRADA contralor, JUAN CARLOS HERRERA director del DIF, FEDERICO BONILLA Obras Públicas, MAURICIO VALDEZ Servicios Públicos.

Además, TOMAS GÓMEZ Concertación, JORGE TINAJERO Relaciones Públicas, JORGE BELLO Desarrollo Económico, JOSÉ CHAPA Desarrollo Urbano, CÉSAR RAMÍREZ Enlace Ciudadano, GERARDO PINSON Cultura, ENRIQUE GARZA TAMEZ Análisis y Estrategia, y ALBERTO LOYA Licitaciones.

También se incluye a CÉSAR SAAVEDRA como Director de Gobierno. CÉSAR es el actual Secretario del Ayuntamiento y claro que su nombre en la lista hizo que algunos levantaran la ceja, fruncieran el ceño y dijeran ¡guat! Pero relájense, SAAVEDRA no va al gabinete de LALO GATTAS, anoche le pregunte directamente y claro que me confirmó que no es verdad, que por lo menos su nombre en la lista no dice la verdad.

Otra de las particularidades que la lista filtrada indica que no es del todo cierta, es el hecho de que solo se incluye a una mujer, PAOLA MATA en Planeación. Supongo que en la lista real habrá más mujeres.

Así es de que mejor, aguanten las felicitaciones, las recomendaciones y esperen a que el alcalde electo presente al gabinete, total de mañana en 8 tendremos noticias y no solo especulaciones.

ROJAS SIN AMPARO…

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN recibió ayer un revés judicial, luego de que un Juez Federal le negó la suspensión definitiva al amparo que solicitó para evitar que sea obligado a comparecer ante la denuncia en su contra por falsificación de documentos y uso de documentos públicos privados que se presunto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas.

Ahora, ROJAS DÍAZ DURÁN no podrá hacerle al “tío lolo” como ha ocurrido con los anteriores citatorios que ha ignorado y cuando pise tierras tamaulipecas podrá ser llevado a comparecer con la fuerza pública.

GERARDO EN LA TRIBUNA…

El diputado federal GERARDO PEÑA se subió ayer a la tribuna de la Cámara para proponer elevar a rango constitucional el apoyo a las Mpymes que en conjunto representan más del 50% del PIB.

En la exposición, el de Reynosa habló fuerte y criticó la falta de apoyos a los talleres, estéticas, tortillerías, carnicerías y demás pequeños comercios que fueron dejados a su suerte en lo peor de la pandemia.

Esas pequeñas empresas, insistió, también son México.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA