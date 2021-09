Migrantes haitianos en segundo lugar de solicitudes de refugio en México

Los migrantes haitianos pasaron de ser quinto lugar en solicitudes de refugio en nuestro país en 2019 a segundo lugar en lo que va de 2021, con un crecimiento mayor al 200 por ciento en el número de peticiones, de 5 mil 539 hace un par de años a 18 mil 883 en los últimos 8 meses, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El coordinador general del organismo, Andrés Ramírez señaló que el 70 por ciento de quienes permanecen en Chiapas en espera de resolución por petición de refugio son nacidos en Haití, aunque no necesariamente vienen de ese lugar sino de Chile y Brasil, pero no pueden volver a su tierra por las condiciones de devastación económica, política y social que prevalecen luego del sismo del pasado 14 de agosto y el magnicidio del 7 de julio.

“Estos haitianos que están llegando no están viniendo de Haití, están viniendo de Brasil y Chile y esta es una situación tremenda porque son personas que no son refugiados, no entran dentro de la definición de refugiado, pero igual, no tienen alternativas migratorias, no tienen a donde llegar más que a la Comar, somos los únicos que los recibimos y nosotros les damos el acceso y ellos pueden solicitar la condición de refugiado, pero esto está colapsando el sistema de asilo”, explicó.

Hasta el 30 de agosto, la Comar había recibido 77 mil 559 solicitudes de condición de refugio y de acuerdo con los cálculos este año se rebasarán los 120 mil trámites debido al crecimiento en el fenómeno migratorio.

En 2019, los primeros cinco países de origen de solicitantes de refugio fueron Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití; en 2020, tiempo de pandemia, Haití desplazó a El Salvador y Cuba, ubicándose en el segundo lugar, después de Honduras. Un sitio que mantiene hasta el mes de agosto, seguido de Cuba, El Salvador y Venezuela.

El grupo de haitianos que ingresó a México por la frontera sur, Tabasco y Chiapas, logró recorrer territorio nacional hasta Ciudad Acuña, Coahuila y ubicarse en las inmediaciones del puente fronterizo de El Rio, Texas, donde permanece gran parte de ellos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR