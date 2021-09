Se estampa motociclista contra taxi

Pánuco.- La distracción de un taxista que dio una vuelta sin precaución y la gran velocidad con que se desplazaba un motociclista dieron lugar a dramático accidente cuando el motorista terminó impactándose sobre el costado del taxi terminando lesionado.

El aparatoso accidente tuvo lugar la mañana de este domingo, sobre la calle Carranza justo frente a la entrada del panteón municipal “San Esteban”.

En esos momentos vehículo habilitado como taxi tipo Tsuru número económico 136 realizó una maniobra para retirarse del panteón dando sorpresiva vuelta en una menor precaución

Justo en ese instante circulaba a gran velocidad de norte a sur a bordo de una motocicleta Itálika color negra, apareció un joven que terminó impactando se sobre la puerta trasera izquierda del vehículo de transporte público.

La colisión fue tan aparatosa que el motorista terminó derribado con todo y unidad a un costado del taxi resistiéndose de diversos golpes en todo el cuerpo, por fortuna el portal El casco lo salvo de una posible desgracia.

Un paramédico de la Comisión Nacional de Emergencias arribo al sitio en un vehículo particular ya que no se cuenta con ambulancias, valorando en el sitio al joven de 22 años que terminó siendo trasladado en un vehículo particular por parte de sus familiares a las instalaciones del IMSS con probable fractura en su brazo derecho.

Por Victor Montiel