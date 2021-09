¿Le queda grande el cargo a JR?

Al margen que se dé el nombramiento del aun representante del gobierno federal ante el estatal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL como nuevo dirigente del partido que lo envuelve MORENA surgen un montón de dudas respecto a si está debidamente preparado o si tiene los tamaños para ocupar el mentado puesto político.

Las dudas sobre su capacidad crecen habida cuenta del gris papel que desempeñó en la representación federal donde poco o nada hizo para fortalecerse y de paso a su partido, no obstante lo hecho le alcanzó para ser considerado como aspirante a la gubernatura del estado.

Ciertamente que de llegar al mentado cargo se necesita y mucho hacer política algo de lo que carece GÓMEZ LEAL y de ello, hay constancia. Para suplir al JR llegaría otro serio aspirante a la gubernatura estatal como es el caso del tampiqueño RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

Está por verse la manera en que dicho personaje se desenvuelve en el cargo habida cuenta su notoria pasividad a la hora de enfrentar las cosas ¿acaso será estrategia de su parte ir de menos a más? por lo pronto ahora tendrá la fortuna de llegar con apoyos a donde quiera que se pare, ¿será que de ahora en adelante GONZALEZ VALDERRAMA modificara su postura? el tiempo lo dirá.

Todo ello ocurre cuando los aspirantes a la gubernatura estatal arrecian en sus acciones proselitistas por alcanzar la ansiada candidatura morenista, unos más que otros pero se han intensificado los recorridos y reuniones de toda índole.

En ese contexto pero por el bando albiceleste quien sigue recibiendo muestras de apoyo es el Secretario General de Gobierno CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS el más serio contendiente del PAN en alcanzar la candidatura al cargo de gobernador del estado.

Poco a poco el también conocido como el “truco” avanza en su intención por abanderar las causas del panismo de cara a la elección del 2022 donde según varias encuestas lo colocan como el panista más aventajado en comparación con el resto de sus compañeros de partido.

En otras cosas vaya golpazo que dieron al PRI y bocanada de oxígeno puro el que recibió el PAN con la resolución emitida

por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Monterrey quien finalmente sentenció que solo quitaria una diputación de las dos al PAN dejando ahora al PRI una sola.

Con lo anterior el partido Acción nacional podrá acceder a ocupar la presidencia de la mesa directiva algo que no podía hacer al no contar con el número de diputados correspondientes.

Por su parte al PRI no le queda más remedio que acatar la resolución dictada por la autoridad electoral ahora la nueva conformación en el Congreso del Estado quedaría de la siguiente manera MORENA 18 escaños, 12 para acción nacional, tres para el PRI, dos para el PT y uno para movimiento ciudadano.

En tanto qué información tendrá el diputado y Coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR quien asegura que diputados electos de MORENA podrían chapulinear es decir,irse al bando del partido acción nacional apenas inicien los trabajos de la próxima legislatura.

Para que se atreva a comunicar lo arriba descrito es indudable que algo debe de saber o al menos intuir respecto a la postura de algunos integrantes del morenismo.

Para nadie es secreto que ya en funciones muchos diputados y diputadas se ponen por debajo del agua, al servicio del mejor postor, como sería el caso ahora con el partido en el poder en el estado, las ganancias o prebendas mayormente entregadas en dinero son frecuentes y en alta remuneración, sino preguntenle al priista diputado FLORENTINO SÁENZ COBOS que para ello se pinta solo.

En otro punto todo se encuentra listo para que mañana si otra cosa no sucede al filo de las 20:00 horas el alcalde electo de la capital del estado LALO GATTAS tome protesta como tal dando paso a una nueva era política en Victoria.

Por la situación de la pandemia del coronavirus el aforo será restringido pese a ser el evento al aire libre en la explanada de la presidencia municipal.

Por cierto a reservas que se confirme en sus nuevos cargos sabemos que algunos “personajes” con denuncias penales lograron colarse en el gabinete de LALO, tal vez la nueva comalada de funcionarios no la sepan, pero ahí está su pasado, pesado.

Por lo demás las expectativas respecto al trabajo que habrá de efectuar el morenista son amplias y esperanzadoras sin duda que unas promesas contraídas con la ciudadanía habrá de batallar de lo lindo como sería

por supuesto el tema del agua y desde luego también el de la inseguridad solo por citar algunas. En otro tema el Rector de la UAT JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ inauguro la Exposición Conmemorativa a los 200 Años de la Independencia de México ubicada y abierta a todo el público en el segundo piso del Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Centro Universitario Victoria.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

