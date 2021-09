Después de año y medio de pandemia, Federación brinda apoyo al comercio

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los comerciantes quedaron desamparados por el Gobierno Federal una vez que comenzó la pandemia, pues no recibieron apoyos para pagar sus gastos ni descuentos en servicios.

El titular de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Jesús Carballo indicó que los comerciantes entrarán a un proceso de selección en donde una vez que acrediten ciertos aspectos que evaluará Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura FIRA, para brindarles un crédito.

“Va dirigido a comercios que tengan giro de carnicerías, tortillerías, lácteos, pescadería, frutas y verduras, restaurantes hay que sacar una cita para que puedan ver ellos las condiciones de cada local para ver cómo están sus ventas, para ver qué tanto crédito pueden acceder y no pedir cantidades que no se puedan pagar y que no afecte el patrimonio de las personas”.

El presidente de la CANACOPE, reconoció que esta será una ayuda que permitirá salir de deudas a muchos comerciantes ya que hasta hoy, los agremiados manifiestan que sus pagos nunca dejaron de hacerlos.

Finalmente, recalcó que los resultados se verán cuando los comerciantes tengan trato directo con las personas de FIRA ya que la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño no interviene en ese trato.

“Si habrá mucha gente beneficiada, ya veremos como les va a ellos directamente cuando estén tratando con la gente de FIRA para ver quienes pueden, porque es una responsabilidad que van a adquirir”.

Por Javier Cortés/ La Razón.