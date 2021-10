A Yahir le gustaría cantar en la boda de Belinda y Nodal

MÉXICO.- La boda de Belinda y Nodal es uno de los eventos más esperados por los fans de los cantantes y los medios de comunicación, pero también por una gran cantidad de famosos y artistas, ya que se espera sea un evento que nadie podrá olvidar.

En esta ocasión un exjuez de “La Voz”, quien además compartió temporada junto a la prometida de Christian, fue el encargado de postularse para interpretar algunas canciones en el evento.

Durante la emisión de este lunes en De Primera Mano, Yahir fue el encargado de confirmar que le encantaría formar parte de los artistas que puedan amenizar la boda de su excompañera en el reality, misma con quien se dijo tuvo una relación.

El mexicano confirmó que todavía no tiene su invitación, pero sin problemas estaría presente para interpretar unas canciones y le pueden prestar una canción y con todo gusto la canta frente a todos los invitados al evento.

“Sí, sí definitivamente. Que me invitaran primero, pero por qué no, una canción hermosa. Nodal tiene unas canciones increíbles, que me preste una y yo se las canto”, confesó el exacademia para los micrófonos de Imagen TV.

La relación

Al iniciar el 2020 se dijo que los cantantes tenían una relación, situación que la misma Beli se dio a la tarea de confirmar, ya que aseguró que es un chavo trabajador, profesional, talentoso y lindo; además de dejar claro que tenían una relación bonita que seguirá creciendo.

La realidad es que nunca se confirmó o se negó si tenían algo más allá de una relación de amistad, por lo que todo quedó en que tenían una gran química y formaban parte de una familia cuando compartieron escenario en teatro cuando hicieron “Hoy no me puedo levantar”.

