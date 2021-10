Ofrece Armando Martínez Manríquez primera conferencia “mañanera” en presidencia municipal 

Altamira.- Desempeñando un trabajo basado en la nueva política implementada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el alcalde Armando Martínez Manríquez ofreció su primera conferencia “mañanera” para informar sobre el inicio de la cuarta transformación en Altamira, implementando a partir del primer minuto del 1 de octubre del presente año, diversos programas y acciones en beneficio de la comunidad altamirense.

Refirió que en el Gobierno Municipal de Altamira período 2021 – 2024 se transformará la vida pública de este municipio porque los altamirenses se merecen un gobierno municipal que no robe, no mienta y no traicione la confianza del pueblo.

Encabezando un gobierno ciudadano, el presidente municipal Armando Martínez, contando con la presencia del cuerpo edilicio, el diputado federal, Erasmo González Robledo y la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque de Martínez, recapituló las acciones realizadas a partir de que tomó posesión destacando el arranque de “Octubre el mes rosa”, sobre la concientización de la lucha contra el cáncer de mama con el encendido de la luz de la esperanza en las instalaciones de este organismo, representando un momento histórico al atender al primer paciente de la clínica DIF Municipal de manera gratuita; como parte de esta campaña se efectuó una caravana de la lucha contra este padecimiento en Villa Cuauhtémoc.

Asimismo resaltó el inicio del programa “Altamira se transforma en limpieza”, mediante el cual, haciendo equipo con la sociedad civil, empresarios y el Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Altamira (SUTRA), se puso en marcha una jornada de limpieza empleando 51 unidades para abarcar diferentes sectores del municipio, iniciando también con el cambio de identidad de “El Barquito”.

En Villa Cuauhtémoc se entregó por primera vez en la historia de este municipio una ambulancia totalmente equipada con la que los residentes de este sector contarán con servicios médicos de calidad, personal capacitado y disponible las 24 horas. En este sector también fueron entregadas en coordinación con el gobierno federal becas educativas, que posteriormente serán complementadas con becas municipales para que ningún estudiante abandone su preparación académica por falta de recursos.

El presidente municipal señaló que acompañado del delegado de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, y del diputado federal Erasmo González Robledo, en el sector la Sierra de la Palma, conocieron de viva voz las necesidades de la gente del campo, como la falta de agua y plagas que dañan a la agricultura y ganadería, comprometiéndose además a rehabilitar en breve los caminos rurales de esta zona.

De igual manera desde el primer día de la administración se procedió a iluminar la avenida de la Industria, la cual se encontraba con una iluminación al 50 por cierto, haciendo el compromiso de abatir el rezago del alumbrado público en toda la ciudad consistente en 8 mil 700 lámparas sin funcionar.

Finalmente en esta conferencia de prensa matutina, Armando Martínez Manríquez compartió las actividades y qué sitios estará atendiendo en los siguientes días, visitando planteles escolares, colonias y sectores para escuchar y solucionar las necesidades de la comunidad.

Por Silvia Mejía