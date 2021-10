MAKIavelazo!

TAMAULIPAS.- Caminando sobre la línea de la ilegalidad, MAKI ORTIZ, ex alcaldesa de Reynosa, arrancó por Tamaulipas una campaña políticoelectoral disfrazada de gira de conferencias y diálogo que ha titulado Creer en un Gobierno Responsable y paralelamente orquesta otra campaña con la que pretende dos cosas: posicionarse y victimizarse.

Así es mis queridos boes, hace dos colaboraciones, aquí aconsejaba a los varones que tienen casi tres años haciendo talacha por la candidatura por MORENA, que a MAKI no debían perderla de vista, porque cuando le abrieron la puerta de ese partido, entró como la humedad en casa vieja y sin impermeabilizante.

Ya vimos las últimas encuestas, de esas que tienen precio, en la que resulta en primer lugar de las preferencias por la candidatura, ahora anda vendiéndose como funcionaria de éxito y ofertando fututo con grupos de la iniciativa privada y con quien quiera escucharla.

No conforme con toda esa promoción, “alguien” está pagando una campaña telefónica en la que supuestamente le pegan a MAKI.

“Inocente”, por no decir la palabra correcta para cuidar sus castos oídos, el que crea que son los malquerientes de MAKI los que en las llamadas con una grabación advierten que: “Tamaulipas no necesita una gobernadora mujer no votes por Maki Ortiz”.

El análisis simplista, que por cierto leí en varios post de redes sociales, indicaría que son los panistas que le tienen miedo, que son los propios morenistas, varones, que también quieren cerrarle el paso. Pero conociendo a MAKI y a la raza que la rodea, entre ellos algunos ex presidiarios, apostaría a que ellos orquestaron la supuesta campaña en contra para que los que no la escuche en su gira como conferencista sepan que anda en campaña.

Pero lo más importante y makiavelico de la operación, es que pretende victimizarse, como lo ha hecho en buena parte de su carrera política. Y miren, cuando en el INE analicen la campaña van a decir que no es una campaña de posicionamiento de ella porque ahí piden NO votar por ella y entonces quedará como víctima prematura de guerra sucia en su contra.

Los panistas deben ver la gira de conferencias y la operación “no votes por MAKI”, con una doble lección: por un lado la va a posicionar y tendrá chance hasta de gritar que es victoria de violencia política de género y ustedes saben que esos temas siempre funcionan.

Pero los azules también deben aplaudir porque todo el ruido que está haciendo MAKI en realidad hace más bolas el proceso interno de MORENA. A los panistas ya no los divide, a los que ahora puede partir es a los de la 4T que hace seis meses todavía la combatían como albiazul y ahora la tienen que sufrir como morenista y peor aún como aspirante a la gubernatura.

No solo en este espacio ya había manejado que MAKI no llegaría a MORENA para formarse a la cola de la fila, su personalidad es de ir al frente y apenas dejó la alcaldía de Reynosa llegó al proceso interno de ese partido, empujó a AMÉRICO VILLARREAL, ADRIÁN OSEGUERA, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y a “la pedacera” para adueñarse de la vanguardia y de ahí solo la van a sacar con un daño político que puede ser la causa de que pierdan lo que hoy las encuestas dicen que van a ganar: la gubernatura.

Si a las artimañas makiavélicas de la de Reynosa, los de MORENA le suman la evidente relación tirante entre algunos de los protagonistas que auguraban que a partir del 1 de octubre los de la 4T llegaban como aplanadora a comenzar el desmantelamiento del régimen azul, la cosa puede pintar peor.

Sucede que JOSÉ “Pepe” BRAÑA anda que trina de encabronamiento porque siente que en el Congreso local, donde ya mero le llega su primer quincena como diputado, no se le trata como se merece por ser sobrino de AMLO.

La culpa, dicen los que tienen que escucharlo, se la echa ni más ni menos que al presidente de dicho poder, el también morenista ARMANDO ZERTUCHE, quien asegura le impidió formar parte de la Junta de Coordinación Política como representante del PT.

Recordemos que antes de que la mayoría morenista se decidiera por ZERTUCHE para convertirlo en pastor del Congreso, “Pepe” BRAÑA ya se hacía mandando en ese poder, repartían posiciones y advertía venganzas, pero con el fuero fue suficiente para quien el único mérito es ser, como ya decía, sobrino lejano del presidente de la República.

En pocas palabras, MAKI es ya un gran factor de división en MORENA y los otros siguen con los jaloneos, les urge pues sentarse y buscar que los daños de la humedad no les vayan a derrumbar la casa.

VAMOS A, VAMOS A… YA NO

Nadie dijo que cuando ganaran las alcaldías iban a llegar a administrar la capital de Suiza o Los Países Bajos, sabían a lo que llegaban, sabían que no había camiones para la basura, transitaban por las calles llenas de baches y en penumbras, sabían que hace falta agua potable.

Tan lo sabían que usaron esas deficiencias para convencer a los ciudadanos para que votaran por ellos, haciéndoles creer que tenían la solución rápida y sin pretextos una vez ganada la alcaldía.

Por eso hoy que piden paciencia, que dicen que no tienen nada, que todo es un desastre y suplican paciencia, tienen razón los capitalinos de Tamaulipas en levantar la ceja y exigir soluciones ya, porque prometer es en tiempo de campaña, ahora toca cumplir.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA