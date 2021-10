Oseguera … se va de gira

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, empezará a recorrer todo el estado, para promover las inversiones en esta ciudad.

Y es que Gobierna el municipio que tiene la Playa más fregona de la entidad, que es Miramar, sus 7 kilómetros de costa capta casi el 50 por ciento de los visitantes que llegan durante todo el año a Tamaulipas.

Y no descartamos que estas visitas, por cada rincón del estado, vayan a generar que el nombre de AOK cada vez se escuche más para ser el candidato a Gobernador del estado.

Es un tipo que ha dejado en claro que SÍ QUIERE, que sí PUEDE y que sí tiene las tablas para poder despachar desde Palacio de Gobierno, él es un empresario de retos y resultados, eso está más que comprobado .

Adrián Oseguera, es un empresario que sus orígenes son en la izquierda y que se mantiene en estas filas, con sus ideales muy marcados, quien desde la primera vez que fue candidato hizo “click” con la raza, aunque fue con las siglas de Morena que le dieron la oportunidad de llegar a la presidencia, y le refrendaron su confianza para que se quede tres años más.

Es claro que Adrián Oseguera va … y VA CON TODO, por la candidatura. De los anteriores ex alcaldes de Morena es el que tiene mejor “rating” en todo el estado.

Hay algo cierto, AOK, no ha salido de Madero, ni a dar el rol , y los grillos de la frontera lo han trepado a la lista de los aspirantes ( pero de los que tienen posibilidades reales ) no solo para tener la candidatura, sino para arrasar y eso que no ha movido ni un dedo fuera de esta ciudad.

Seguramente ahora que se ande “placeando” se van a asustar varios que ya SUEÑAN que tienen la candidatura bajo el brazo.

Oseguera, apenas empezará a aceitar la maquinaria para irse de gira y donde es un hecho que será una de las cartas fuertes para la selección del abanderado para la sucesión Gubernamental.

Oseguera ya tiene maletas y equipo listo para jugársela A MORIR para pintar de guinda Tamaulipas.

QUÉ OSO….! DESALOJAN A PAREJA PANISTA POR NO PAGAR LA RENTA.

Como de película, prácticamente los sacaron a patadas, de la casa que rentaban a la pareja conformada por Juan Torres Sáenz y Esther Lozano.Se trata ni más ni menos que del ex secretario del Ayuntamiento de Madero en los tiempos de desgracia” con el ex alcalde, Andrés Zorrilla, y de la ex presidenta ( entre comillas y de membrete ), del Partido Acción Nacional en la urbe, Esther Lozano.

Llegaron abogados y hasta policías para desalojarlos de una casa en la Colonia Primero de Mayo, a unos metros de la calle Haití, si ya estaban quemados, ahora estarán peor que el pollo rostizado.

Más que frases de respaldo, en redes sociales los terminaron de acribillar, se burlaron de ellos, los patearon y casi los escupieron todos aquellos que los tachan de “traidores” en la pasada campaña, hasta hicieron leña ( pero por montones) del árbol caído, al estarse burlando de ellos. Pero, la neta del planeta… Qué oso, peluchón!

DEUDA DE LA COMAPA FUE HEREDADA: RAÚL MANZUR.

Algunos allegados al ex gerente de la Comapa Altamira, Raúl Manzur, han comentado que la deuda que se tiene por 180 millones de pesos, fue herencia de sus antecesores.

Y que en este año que estuvo al frente el Tampiqueño, no se generó ni un solo peso de nueva deuda. Digo, vale la pena aclararlo, para que no se analice a la ligera el tema.

ANDA MUY MOVIDO ÁNGEL MALDONADO

El regidor del PAN en Madero, Ángel Maldonado, sigue trayendo tatuado en el brazo las iniciales de JM ( Jaime Turrubiates ) y mantiene sangre azul, pero lo cierto es , que aunque es de oposición, se ha puesto la camiseta de Cd Madero y no ha dejado de trabajar desde hace diez días que tomó protesta como parte del Cabildo.

Consiguió mastografías gratis en el Hospital Canseco, para estar detectando el cáncer a tiempo y salvar vidas, además está maquiavelando gestionar una feria del empleo.

Este cuate es aguerrido y chambeador, por lo que seguramente será de los que desquiten los “súper salarios” de 80 mil pesos que cobran los regidores en Madero.

VA TRUCO POR PAZ EN TAMAULIPAS

El secretario del Gobierno del estado de Tamaulipas, César Verástegui, tiene muy claro que la apuesta para el próximo sexenio en Tamaulipas debe de seguir siendo mantener La Paz y buscar la estabilidad económica.

El funcionario sabe que la seguridad es fundamental y necesaria para estar lográndolo que aterricen las inversiones que le puedan dar empleo y bienestar a las familias en cada uno de los municipios.

El Truco reconoce que se ha avanzado en este sexenio con Cabeza de Vaca al recuperar la tranquilidad en las carreteras , ya que ( antes ) hasta políticos y diputados tenían que agarrar el bus paga llegar a la capital del estado y hoy lo podemos hacer en nuestro coche. El sabe que si no hay seguridad, no hay bienestar .

Recuerde : No se vale Chillar !