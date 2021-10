Una mujer, con una

A nadie sorprende que el Partido Acción Nacional (PAN), tenga buenos prospectos a la presidencia de México, claro, son más papistas que el Papa, y eso los hace lucir bien hacia el electorado; bueno, hasta Santiago Creel Miranda está en la lista de posibles candidatos rumbo al 2024.

Con alianza o sin alianza de cara a la sucesión presidencial el reelecto dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, ya vendió su alma al diablo y prometió meter la aplanadora a la pista blanquiazul para ofrecerle piso parejo al club de Toby, siempre caracterizado de ser 100 por ciento varonil; aunque hoy es diferente, luce entre sus filas la belleza de una mujer, María Eugenia Campos Galván.

Eugenia, es mejor conocida en el inframundo político como: Maru Campos, precisamente es la gobernadora de Chihuahua, desde septiembre 8 de este 2021, se declaró lista para gobernar y respetar la Constitución Política de la República Mexicana y las leyes que de ella emanen como máxima jefa del estado. Definitivamente este logro profesional fue el regalo de cumpleaños para la joven adulta de 46 años de edad nacida un 11 de septiembre del 75.

Justamente a la mitad de la década de los 70 cuando nació Maru Campos, en México, el espacio de participación para las mujeres era aún más len- to que en el presente, la lucha por la participación plena de la mujer en las decisiones electorales era una veinteañera fiesta cívica.

Este próximo domingo 17 de octubre, apenas se cumplen 68 años del reconocimiento al derecho al voto femenino en nuestro país, y para que les caiga el 20 de lo que hablamos, Maru Campos es apenas la primer mujer gobernadora en la historia de Chihuahua.

Pero que entre los panistas esté el nombre de una mujer, está genial, lo malo es que Maru Campos apenas llegó a la silla gubernamental y ya la andan cachondeando para darle la grande; por eso, luego la imagen de los personajes políticos está tan devaluada, no terminan con un cargo y ya andan de salerosos queriendo otro. Lo mejor que le pueden hacer a los nuevos gobernadores tanto del PRI, PAN o llámese como sea el partido que sea, es dejarlos finalizar su mandato, ese debería ser un candado partidista.

Mire usted que en Tamaulipas, figura una joven mujer, su nombre: Monserrat Arcos Velázquez, es diputada plurinominal priísta para la actual 65 Legislatura Federal, aún no sabe llegar con los ojos cerrados a su curul, y anda muy romántica con los cabecistas; por supuesto que algo quiere y no es una bolsa LV. La maderense en una de esas se roba a otra… buena excusa para entrar a la tómbola de candidatos a suceder al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Arcos Velázquez tiene una menos en el camino tricolor, a doña Mariana Rodríguez Mier y Terán, la ex legisladora federal que ahora brilla con luz propia en la ciudad de México como directora general de Gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón presidida por Lia Limón García; todas ellas capaces pero Monse- rrat, debe hacer fila, que no coma ansias Edgardo Melhen ya está frito, ojalá sus allegados no la dejen caer en la vendimia de Edgar, el desahuciado dirigente estatal del partido de las instituciones en México, esas que perduran sin importar quien sea el Comandante Supremo; porque aquel que no entienda que antes que cualquier ambición personal primero está la nación y nuestra patria está condenado a morir quemado en leña verde… y algunos morenistas amigos de Melhem están preparando su fogata.

En la intimidad…. ¿qué está tramando Chucho Nader, que no tuitea desde el pasado 8 de octubre que entregó el nombramiento a 13 mujeres? ¡con cui-da-di-to!

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608