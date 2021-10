Inicia aplicación de vacunas contra C-19 a menores con comorbilidades

MÉXICO.- Este lunes 18 de octubre iniciará la vacunación COVID-19 en menores con comorbilidades, informó el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer.

Aseguró que este jueves hubo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, posteriormente, se revisó el registro de menores con comorbilidad, alrededor de 33 mil.

La instrucción del presidente fue que ya nos arrancamos el lunes. Porque, miren, para octubre 30 habremos concluido, cuando menos, con una dosis a todas las personas mayores de 18 años. Este país tiene comprado 240 millones de vacunas; claro, ha habido laboratorios que no son tan puntuales, no lo vengo a ventilar aquí, pero no han entregado las vacunas a tiempo.

Durante la comparecencia en el Senado, indicó que la instrucción de AMLO fue que busquen a las personas que tienen algún temor de vacunarse. “Háganlo, eso nos asegura que tal vez nos lleguemos a contagiar más, pero tengamos más probabilidades de soportar el contagio”, añadió.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del INSABI fueron cuestionados por senadores del PRI y PAN por la estrategia para enfrentar la pandemia y el desabasto de medicamentos oncológicos.

Informaron que a la fecha se han vacunado a 67 millones 950 mil 153 personas con al menos una dosis y se han recibido y envasado en México 127 millones 689 mil 345 dosis de vacunas.

757 menores con comorbilidad se han vacunado en CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó este sábado que han recibido la vacuna contra la COVID-19 757 menores con conmorbidades , de 12 a 17 años, que han tramitado un amparo por tener alguna comorbilidad.

La funcionaria capitalina explicó que el gobierno ha recibido 835 amparos para vacunar a menores de edad, de los que solo 78 están en proceso. “Sí, son 835 amparos que tenemos, de los cuales, se han vacunado ya 757 personas y el resto está en el proceso. Se atienden todos los amparos”, dijo.

Juez ordenó a gobierno vacunar a todos los menores de México

Un juez federal ordenó al Gobierno de México modificar la política nacional de vacunación para que se inocule contra la COVID-19 a todos los menores de 18 años del país y no solo a quienes presentan comorbilidades .

Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, concedió una suspensión definitiva a una menor de edad, medida cautelar que tiene efectos generales.

Señaló que su fallo no tiene el ánimo de genera un desequilibrio en el funcionamiento y estrategia contra la COVID-19, sino proteger el derecho humana a la salud de un sector que no ha sido contemplado por las autoridades.

Hacen llamado para registrar a menores con conmorbidades

El subsecretario Hugo López-Gatell hizo un llamado a que se registre a menores con comorbilidades para recibir la vacuna COVID-19 ya que solo 22 mil 978 menores de 12 a 17 años se han registrado y se estima una población de un millón 500 con enfermedades crónicas.

La autoridad recordó que el registro está abierto desde hace tres semanas. Los menores con comorbilidades que pueden acceder a la vacuna COVID-19 son aquellos que padecen cáncer, trasplantes, VIH; enfermedad pulmonar crónica grave; afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo; enfermedad neurológica crónica, enfermedad enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinológicas (incluye obesidad grado 2 o mayor); anomalías genéticas o cromosómicas y embarazos adolescentes.

