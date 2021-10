Hospitalizan a la reina de Inglaterra Isabel II

REINO UNIDO.- La reina Isabel II, de 95 años, pasó la noche del miércoles al jueves ingresada en un hospital para hacerse “pruebas preliminares” después de que los médicos le hubieran pedido “guardar reposo”, anunció este jueves el palacio de Buckingham.

“La reina fue a un hospital el miércoles por la tarde para hacerse pruebas preliminares y regresó al castillo de Windsor hoy (jueves) a la hora de comer y mantiene un buen estado de ánimo”, informó el palacio real en un breve comunicado.

Médicos le aconsejan guardar reposo

La reina Isabel II aceptó “a regañadientes” el miércoles el consejo de sus médicos que le pidieron “guardar reposo” durante unos días, obligándola a cancelar una visita a Irlanda del Norte.

A pesar de su edad, de la muerte de su marido Felipe en abril y de la pandemia de covid-19, la monarca británica ha seguido asistiendo incansablemente en los últimos meses a actos públicos mientras se prepara para festejar sus 70 años en el trono en 2022.

“La reina ha aceptado a regañadientes el consejo médico de guardar reposo durante los próximos días”, anunció el palacio de Buckingham en un breve comunicado.

“Su majestad tiene buen ánimo y está decepcionada por no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía previstos una serie de compromisos hoy y mañana”, agregó, subrayando que “espera poder visitar en el futuro” la región.

La reina Isabel II descansa en el castillo de Windsor

Según la agencia de noticias británica PA, Isabel II descansa en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, donde había pasado los sucesivos confinamientos, y el consejo de sus médicos no tiene relación con el coronavirus. Está desde hace tiempo vacunada contra el covid-19.

???? ???? This evening The Queen hosted a reception at Windsor Castle to mark the Global Investment Summit.

???? She was joined by The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and The Duke and Duchess of Gloucester as she welcomed influential business leaders from around the world. pic.twitter.com/PgwTiexteF

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 19, 2021