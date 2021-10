Surgen roces entre familia de Christian Nodal y Belinda por uso de jet privado

MÉXICO.- Al parecer las diferencias entre Belinda y la familia de Christian Nodal han iniciado después de que la famosa decidiera ocupar de manera recurrente el jet privado del cantante solo por puro placer. Cabe resaltar que utilizar la aeronave tiene un gasto de 17 mil dólares.

De acuerdo con el programa de YouTube Chisme No Like, la familia del cantante se encuentra muy preocupada por los altos gastos que se requieren para utilizar el avión privado, mismo que fue adquirido por Nodal para su comodidad y no tener que estar perdiendo tiempo en traslados.

Roces en la familia

El costo para utilizar el avión es de 17 mil dólares, lo que supone unos tres millones 740 millones de pesos mexicanos, estos gastos ya tomando en cuenta impuestos así como el sueldo para la tripulación. A pesar de que Belinda y Christian son dos figuras reconocidas a nivel internacional es preocupante para la familia el derrochar tanto dinero.

De acuerdo con el reporte, esta situación habría marcado un distanciamiento entre la intérprete de ‘Sapito’ y la familia de Nodal. Esta situación no es ajena ya que en días anteriores se dio a conocer que Belinda exige demasiados lujos que a veces el cantante no puede solventar de manera periódica.

Unidos

A pesar de esto, la pareja se mantiene como una de las más queridas por el público, quien no deja de entusiasmarse con su romance y así lo hacen sentir en redes sociales en donde se colocan todo tipo de puntos de vista para los tórtolos que ya están en planes de boda.

Incluso, la misma pareja ha compartido imágenes en donde se les puede ver viajando juntos en el jet privado. Muestra de ello es el viaje que emprendieron hace unos días del que compartieron algunas imágenes donde aparecen muy unidos, lo que echa por tierra cualquier rumor sobre un posible rompimiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO