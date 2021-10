Daniela Parra teme por su seguridad

MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer el video de la detención del actor Héctor Parra, así como una denuncia, ahora por parte de Alexa Parra, en contra del abogado del histrión, José Luis Guerrero, es Daniela Parra quien reveló que personas desconocidas tomaron fotos de su hogar.

Hace unos días había unas camionetas afuera de mi casa, unas camionetas grandotas con gente trajeada y así, tomándole fotos a mi casa y tomándole fotos a mi negocio, entonces, de verdad que cualquier cosa que suceda hago responsables a esas personas porque a mí me parece muy extraño que estén tomando fotos, una camioneta gigante negra afuera de mi casa, de casa de mi mamá y de mi negocio. Entonces, si me están investigando o si quieren hacer lo que sea, hago responsable a esas personas”

Daniela sigue con la esperanza de ver pronto fuera de prisión a su papá, sin embargo, aceptó que tras la aparición de estas camionetas teme que le suceda algo.

El abogado ya está consciente. No hablé a la policía en ese momento porque yo no estaba, me dijo mi tío que estaban tomando fotos y así, entonces ya hablé con el abogado, ya está enterísimo. De hecho, mi mamá ya está poniendo cartas sobre el asunto, sobre las cámaras porque es peligrosísimo. O sea, ya vinos qué nivel de poder tienen estas personas y que estén afuera de mi casa claro que nos sacó de onda. Me da pavor que le pase algo a mi familia o a mi novio o a mí”

Además de hacer público este hecho en los medios, la joven detalló que sí tomará acciones legales.

Ya hablé con José Luis (el abogado) y vamos a hacerlo legal porque nosotros todo lo hemos hecho bien, legal y abiertamente. Está empezando a hacer el escrito”

Daniela no descarta la posibilidad de que, al igual que al abogado de su padre, su hermana Alexa la denuncie por presunta revelación de secretos.

Claro, no lo dudo, y si lo quieren hacer, pues que hagan lo que quieran, no me interesa. La verdad, es que son patadas de ahogado porque ya se dieron cuenta de que no pueden hacer nada más. Entonces, si denunciaron al abogado, que no las conoce, por revelación de secretos pues no dudo que también a mí”, finalizó.



CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR