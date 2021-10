Abuelita altamirense pide apoyo; una bacteria le afecta su pierna

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una abuelita altamirense habitante del sector Monte Alto pide el apoyo de la sociedad para juntar recursos y comprar sus medicamentos luego de que una bacteria llamada pseudomona le está afectando la piel de su pierna y teme perderla.

La señora Santa Rosa Bonilla Reyes quién habita en la calle Jazmín 51 entre Azucena y Gladiola de la colonia Monte Alto en Altamira refirió que hace 4 años empezó con el problema de úlceras varicosas y hace unos meses empezó con una pequeña lesión en la piel de su pierna que aunque se trató, fue avanzando la herida.

“En la pierna izquierda traigo unas heridas de aproximadamente de 10 cm y me abarca todo lo que es el pie izquierdo (…) tenía dos bacterias que fueron erradicadas pero después me entró otra bacteria qué se llama pseudomona y que me dicen es resistente a los antibióticos” dijo.

La señora quién es viuda y únicamente depende del apoyo de su único hijo, señaló que carece de atención médica y por lo tanto acudió al hospital Carlos Canseco de Tampico donde estuvo internada y después fue dada de alta

Refirió que el doctor que la atiende le sugirió que acudiera al Hospital Universitario en la ciudad de Monterrey Nuevo León para tener una atención médica especializada pero no tiene los recursos para hacerlo.

Explicó que necesita medicamentos entre ellos antibióticos que son muy caros.

Asimismo señaló que su situación se ha complicado ya que derivado de las bacterias, su nivel de hemoglobina bajó hasta 4.5 ya requerido tres transfusiones de sangre y por lo tanto las heridas tampoco puede cerrar ni puede ser combatida la bacteria.

Si usted gusta apoyarla puede comunicarse al celular 833 176- 82-29 o aportar en la cuenta de BBVA 4152 3134 8451 1212 que está a nombre de su hijo Giovanni Rodriguez.

Por Silvia Mejía Elias / La Razón