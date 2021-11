La desconfianza como freno

Las condiciones en las que se encuentra el PRI de Tamaulipas, no le dejan demasiado margen de maniobra para tomar decisiones sobre su participación en el proceso electoral que está en marcha y que culminará con la elección para renovar la gubernatura el próximo año.

Aunque hay resistencia de muchos en las bases, en ciertos grupos que han estado cerca de la cúpula existe la idea de que una alianza con el PAN puede empujar con suficiente fuerza un proyecto que le dé la batalla a Morena, para aspirar a impedir el posible triunfo de la autollamada Cuatroté en el estado después de un sexenio de alternancia.

Es cierto, el dirigente estatal Edgar Melhem Salinas se muestra reticente a sentarse a dialogar con quienes desde el poder promueven la posibilidad de la alianza y queda claro que hay otro grupo en el que aparecen dirigentes de los sectores, quienes se han mostrado recientemente a favor de la coalición con Acción Nacional. Son los mismos que durante largos meses dejaron abandonados a los militantes, que no predican con el ejemplo y que están muy cómodos en sus oficinas.

La postura en contra de una eventual alianza con el PAN obliga a revisar con mayor profundidad los motivos por los cuales el diputado y también dirigente del tricolor se niega a pensar en una alianza con el PAN y lo que queda del PRD, a pesar de que no existen muchas opciones. Una de las razones tiene que ver con la desconfianza en quienes impulsan la idea de la coalición.

Siendo presidente del partido y en teoría el principal interlocutor de las demás fuerzas políticas -entiéndase con el régimen local-, Melhem fue ignorado, desplazado desde el poder y arrinconado. Sí, en parte fue una decisión propia el aislarse, pero ahora se sabe que fue empujado por los que quieren a toda costa la alianza para tratar de conservar el poder que están en riesgo de perder.

No debería descartarse que la actitud de Melhem para rechazar la posible coalición con

el PAN tenga que ver mucho con la desconfianza que le provocan quienes dentro del partido son los más interesados en promoverla, atendiendo quizá instrucciones del actual grupo en el poder estatal.

La falta de confianza en los dirigentes de sectores o personajes que tienen tratos cercanos con el panismo dominante, es un motivo suficientemente fuerte para oponerse y para ganar la simpatía de muchos que han sido agraviados por el panismo que se llenó de soberbia tan pronto se supo en el poder.

El rechazo que la actuación de muchos funcionarios de primer nivel, que son parte del círculo más cercano de quien gobierna en Tamaulipas, es evidente en amplios círculos de la sociedad tamaulipeca y quizá es proporcional a la mala imagen que en su momento, hace 6 años cargaba el PRI. Es decir, la mancha, el oprobio que significa ser parte del grupo en el poder es clarísimo y nadie quiere ensuciarse yendo juntos a una elección en la que el PRI tiene menos que perder que el PAN.

Como decía, con su menos de 10 por ciento

de preferencias electorales -aproximadamente-, el PRI tamaulipeco no quiere entregar lo que les queda de dignidad a quienes no han cumplido los compromisos hechos desde el inicio del actual sexenio. Quienes saben del tema, lo entienden.

EL RESPALDO DELA ZONA CAÑERA A “TRUCO”

Como estaba previsto, este fin de semana miles de habitantes de Xicoténcatl y otros municipios de las zonas cañera y del altiplano manifestaron su apoyo a un proyecto que pretende ser incluyente y busca abanderar las causas de tamaulipecos a través de la asociación “Todos por Tamaulipas”.

Así, el secretario general de gobierno César “Truco” Verástegui recibió el respaldo de más de 15 mil familias de los municipios de Soto La Marina, González, Mante, Gómez Farías, Llera, Antigüo y Nuevo Morelos, que se reunieron en Xicoténcatl el sábado.

La gente de Xico y municipios aledaños conocen bien a Verástegui, quien ha ocupado cargos de elección popular desde hace algunos años como la Alcaldía de ese lugar y una diputación federal, además de su desempeño como Secretario General de Gobierno en el actual sexenio.

La multitudinaria concentración se registró a tono con las muestras de apoyo que ha recibido “Truco” para que el PAN considere estas manifestaciones antes de hacer la designación de quien sea el candidato a la gubernatura en los comicios sucesorios de 2022.

MEJORAN LA CONECTIVIDAD EN MADERO

En Madero, el gobierno municipal que encabeza Adrián Oseguera Kernion sigue a tono con la dinámica que caracterizó su primera administración, pues acaba de cerrar el primer mes de este segundo período de administración con un récord de obras que ayudan a mejorar la conectividad.

Durante octubre, más de mil ciudadanos se beneficiaron con los trabajos de pavimentación de calles y construcción de más infraestructura urbana que mejora su calidad de vida, al incorporar nuevas vialidades que agilizan la conectividad citadina.

Adrián ha tenido un mes muy activo, con asistencia a las colonias en donde se realizan obras de pavimentación y mejoramiento del equipamiento urbano, pues aunque se trabaja con intensidad aun están pendientes de entregar numerosos proyectos que están en marcha. Entre el paquete de obras en los que el Ayuntamiento maderense trabaja destacan pavimentaciones, modernización de canchas deportivas, mejoramiento de infraestructura educativa, así como rescate de espacios lagunarios y de convivencia familiar.

En sectores como Lucio Blanco, Simón Rivera, Hipódromo, Heriberto Kehoe, Carlos Jiménez y Sahop, el rezago urbano data de años y fue hasta la actual administración cuando se emprendieron acciones para acabar con esa situación, dotando dichas colonias de obras que los ciudadanos demandaban sin obtener durante años una respuesta favorable de las autoridades, hasta ahora.

