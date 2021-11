No ha delito ni detenidos en muerte de Octavio Ocaña: FGJ EDOMEX

MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) confirmó que tanto los policías que persiguieron al actor Octavio Ocaña como los dos acompañantes que iban en el auto con él se encuentran en libertad, debido que no hay delitos qué perseguir.

Se apuntó que las dos personas que iban con él en la camioneta durante la persecución cumplieron con las 48 horas que marca la ley tras su detención. Tras rendir su declaración y cumplir con diligencias, se determinó que no había delito que imputarles.

La autoridad mexiquense apuntó que el actor Octavio Ocaña, de 22 años de edad, perdió la vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Se refirió que tanto Ocaña como sus acompañantes habían estado consumiendo bebidas embriagantes y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, el actor aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido.

“Accidentalmente Octavio ‘N’ disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

El dictamen de toxicología realizado a Octavio Ocaña determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

En la inspección realizada en la camioneta se encontraron tres latas de cerveza vacías, así como una botella de vidrio con etiqueta “José Cuervo Tradicional”, que también estaba vacía.

La familia del histrión ha dejado constatar sus dudas sobre la versión de la Fiscalía, tal y como lo detalló su padre Octavio Pérez: “no me voy a quedar con los brazos cruzados porque no soy ningún tonto, y lo que le están sembrando no me interesa, yo voy a hacer que se haga justicia”.

Octavio Ocaña fue sepultado el lunes en un panteón de Villahermosa, en el estado de Tabasco.

Con información de López-Dóriga Digital