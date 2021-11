Doña Cuquita habla de la salud de Vicente Fernández

MÉXICO.- Vicente Fernández se ha posicionado en el centro de atención del gremio del espectáculo en México, esto luego de presentar un complicado panorama para su salud tras una fuerte caída que lo tiene hospitalizado desde hace casi tres meses, por lo que los fans del cantante de “Estos celos” se han manifestado preocupados por el cantante de Jalisco.

Sin embargo, el panorama entorno a la salud del famoso que antes de la fama trabajaba como albañil, ahora ha mejorado y los fans de “Don Chente” han fortalecido sus esperanzas entorno a la salida del hospital del cantante.

Esto luego de que la mañana del pasado miércoles 27 de octubre, la familia Fernández y los médicos que atienden a “El charro de Huentitán”, han informado que el cantante ya salió de terapia intensiva.

Y es precisamente bajo este panorama de mejora para el famoso cantante originario de Huentitán Jalisco, que ahora los reflectores se han volcado sobre la mejoría en su salud y la posible salida de Vicente Fernández del hospital.

Doña Cuquita rompe el silencio entorno a la salud de Vicente Fernández

Recientemente llamó la atención que durante un evento en apoyo a las infancias en Guadalajara, la Dinastía Fernández se hizo presente debido a que fue Alejandro Fernández, “El Potrillo” el encargado de amenizar la noche.

Y fue precisamente aquí que Doña Cuquita se dejó ver disfrutando del evento y compartió cómo ha vivido ella la recuperación de su esposo “Don Chente” y por primera vez reveló los detalles respecto a la salud del papá de sus hijos.

“Estamos muy felices, él va muy bien, sí responde a todo lo que le preguntamos, él va bien (…) Desde que entró yo he estado con él, no me he retirado ni un día, pero ya con la cabeza te dice si no ya va recuperándose”, confesó Doña Cuquita.

En suma, Doña Cuquita dio a conocer que ella ya está bien de su salud, y confirmó que ya se está pensando en dar de alta a su esposo, además de que reveló y aseguró que espera sea pronto la salud del hospital del padre de sus hijos.

“Se va a recuperar, tiene mucha mejoría, ustedes saben que su enfermedad es lenta y así se irá recuperando, yo estoy muy contenta”, destacó la mamá de Alejandro Fernández.

Reveló qué es lo que hace el cantante todas las noches antes de dormir

En suma, los medios de comunicación presentes le cuestionaron a la famosa respecto a que de dónde saca fuerzas para sostener a la familia Fernández en momentos tan complejos, a lo que respondió:

“Pues no sé de dónde saco fuerzas pero tengo que sacarlas, porque si me caigo imagínate, no me puedo caer debo estar fuerte para que él me vea bien”, externó la esposa del cantante.

Además, llamó la atención que Doña Cuquita reveló un detalle inédito respecto a la estancia del cantante en el hospital, y confesó que desde que salió de terapia intensiva el cantante suele pedir que le ayuden a rezar.

En las noches nunca se le olvida rezar, me pide ayuda y él siempre reza y manda bendiciones a todos sus hijos y nietos”, confesó María del Refugio Abarca Villaseñor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO