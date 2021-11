La visita de AMLO

TAMAULIPAS.- El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llega hoy a Tamaulipas, específicamente a Madero, donde supervisará trabajos en la Refinería y desde donde seguramente hará algún anuncio, otra vez, para ponerla a trabajar al cien por ciento, he de decir que al tabasqueño lo necesitan hoy más en otras entidades del país.

Así es mis queridos boes, no es que no haga falta la visita de un presidente de la República a un estado, pero si está es solo para recorrer la refinería e irse, pues como que se antoja poco productiva, cuando hay tantos problemas en el país que requieren acción inmediata y decisiones que LÓPEZ OBRADOR podría tomar para resolverlas.

Porque la agenda de hoy del presidente se circunscribe a bajarse del avión, recorrer unos cuantos kilómetros por Madero y llegar a la Refinería, esto a las 12:00 horas y se acabó, de regreso a la Ciudad de México.

Si es que va a durar en Tamaulipas dos o tres horas, bien podría usar ese tiempo para apersonarse en Chiapas, donde la noche del miércoles y la madrugada del jueves más de 3 mil indígenas eran atacados por grupos armados obligándolos huir a la sierra.

Ese mismo tiempo le daría la oportunidad, si se acercara aunque fuera un poco, a la caravana migrante que cruza esa misma entidad, donde dos centroamericanos murieron a consecuencia de un ataque de la Guardia Nacional y ayer dos elementos de esa corporación fueron salvajemente golpeados por los migrantes.

Pero el tema de la migración ilegal lo puede AMLO constatar en los campamentos que hay en la frontera de Tamaulipas, en Monterrey, en Piedras Negras y seguro empapándose un poco algo podría hacer por esa gente que es tratada como si fueran animales.

Urge ver ahí al Peje humanista que se presume en las mañaneras. Si no es con los migrantes, bueno esas tres horas bien podrían ser invertidas en Michoacán donde hace dos días un comando mató a 11 personas entre ellos seis menores de edad, solo como ejemplo de lo que ocurre en un estado que gobierna MORENA y que hoy tiene la corresponsabilidad de pacificar.

Ahí está Zacatecas, con más de 230 muertos en un mes donde también gobierna la 4T, o Guanajuato de los panistas, que sigue siendo el Estado con más homicidios en su sexenio. Es que esas tres horas de fotos en la refinería, bien podrían servir para que se tomen medidas contra esa otra pandemia que el gobierno federal no quiere reconocer, la pandemia de la violencia.

Miren solo ayer por la tarde las noticias eran: Ejecutan a dos en Playa de Cancún, un comando entró a un hotel, sacó a dos muchachos y los mataron en la playa.

Matan a dos policías en emboscada en el Estado de México, el ataque dejó además otros seis efectivos lesionados de bala y un maleante muerto. Otra: Atacan a policías de Jalisco, Guardia Nacional y Ejército en Teocaltiche; por más de dos horas un grupo armando arremetió contra el contingente de fuerzas de seguridad ya por la tarde, no se sabía el número de heridos o muertos.

El asunto es que la otra pandemia, la de la inseguridad, que crece y crece ante la indolencia del presidente para hacerle frente sigue cobrando vidas, alejando inversiones, desplazando comunidades, porque los malos se sienten libres de hacer lo que les dé la gana y cuando los policías llegan están tan armados para recibirlos como se detalla arriba.

En verdad, que bueno que AMLO venga a Tamaulipas, ojalá que cada que se da la vuelta por acá anunciara inversiones, apoyos, programas para hacer sinergia con la administración estatal, pero nos ayudaría más que atendiera la inseguridad en el país antes de que se extienda y nos vuelva a alcanzar a los tamaulipecos.

Y no estoy diciendo que Tamaulipas es Suiza o Canadá, pero la “película” de terror que hoy vive Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y a veces Jalisco, a a la sufrimos en carne propia entre el 2009 y el 2015 y la posibilidad de regresar a ella en verdad eriza la piel.

‘INVADIENDO’ TERRITORIOS…

Mañana CÉSAR “El Truco” VERÁSTEGUI va a su ya acostumbrado convite de fin de semana que le ofrece Todos por Tamaulipas, esta vez toca en Altamira y el domingo a la frontera, primero a los dominios de JESÚS “Chucho” NADER y luego a la zona de influencia de MAKI ORTIZ.

Chucho en la zona sur, hay que decirlo, es un personaje de exportación, su reelección, los reconocimientos como mejor alcalde del país y el evidente nuevo rostro de Tampico amparan sus aspiraciones. Va a ser interesante observar la capacidad de movilización de Todos por Tamaulipas en esos lugares, que son además, de los que más aportan al padrón electoral.



CABEZA CON LOS GRINGOS…

Ayer concluyó la gira del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA por Estados Unidos, en particular por Washington donde se reunió con representantes demócratas y republicanos, con el Secretario General de la OEA, con KATHERINE DUEHOLM directora de Asuntos con México del Departamento de Estado Además se reunió con ex embajadores de Estados Unidos y con AZTEC DUNCAN Vicepresidente de Programas Estratégicos de The Wilson Center, con quien habló sobre la relación bilateral, cadenas de suministro de la industria maquiladora, sector energético, seguridad y migración

En la gira se promovieron ampliaciones de puentes internacionales, nuevos cruces y otras obras en la frontera de Tamaulipas; es decir una gira con carnita.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA