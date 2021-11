Adal Ramones alerta a Franco Escamilla a cuidarse de Adrián Uribe

MÉXICO.- Franco Escamilla es uno de los comediantes más reconocidos en nuestro país. Sus especiales en Netflix, sus presentaciones y los programas en redes sociales son vistos por millones de personas en México y Latinoamérica. Por eso, su fama lo ha hecho también uno de los favoritos entre los propios artistas.

En su canal de YouTube, todas las semanas presenta el programa Tirando Bola, un espacio en donde juega billar con algún famoso, mientras platican de todo y nada. En esta ocasión se trata de Adrián Uribe, uno de los conductores más exitosos en los años recientes.

En su cuenta de Twitter, Franco Escamilla anunció que ya estaba listo el episodio y escribió para que todos fueran a YouTube a verlo. Pero lo curioso fue que contestó un famoso, Adal Ramones y lo hizo con unas palabras poco cariñosas para Adrían Uribe.

“A mí me quitó Bailando por un sueño”

Luego de que Franco Escamilla pusiera el tweet, Adal Ramones respondió con su tradicional humor y le sugirió al comediante que tuviera mucho cuidado: “¡Aguas querido Franco porque el hace todos los programas de México¡ A mi me quito, Bailando por un sueño. A Marco Regil 100 Mexicanos, a Sandarti Minuto para ganar y a Omar Chaparro ¿Quién es la máscara? No me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe.

Es cierto que Adrián Uribe ha tenido un gran éxito conduciendo programas y reality shows, no sólo como Adrián Uribe, sino en su personaje de “El Vítor”. Pero en esta ocasión, sólo se trató de una plática amistosa con Franco Escamilla.

Aunque es claro que la relación que tienen los tres es muy buena, Adal Rmones volvió a mencionar el caso de los programas que le han dado a Adrián Uribe. Y aunque en algunos ha tenido mucho éxito, en otros no ha sido muy bien recibido, por ejemplo, en ¿Quién es la máscara? muchos seguidores han pedido el regreso de Omar Chaparro.

¡Aguas querido Franco porque el hace todos los programas de mexico¡

A mi me quito., bailando por un sueño.

A @marcoregil 100 Mexicanos, a @SANDARTI minuto para ganar y a @OMARCHAPARRO la @QuienEsLaMascar no me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe https://t.co/0KJ2fKbeYm — Adal Ramones (@AdalRamones) November 7, 2021

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO