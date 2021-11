Le pone emoción

Aunque era obvio que el alcalde de Tampico, Chucho Nader, estaba interesado en disputar de la candidatura del PAN a gobernador de Tamaulipas, el hecho de que el jefe edilicio haya decidido anunciar que le entrará a la competencia y que lo haya anunciado durante un evento arropado por panistas destacados de la zona conurbada, le ha puesto mayor interés y emoción a la contienda selectiva

Pero sobre todo que el presidente municipal haya dejado en claro que va con todo, que no declinará y que, además, se haya declarado listo para abanderar el panismo tamaulipeco el próximo proceso electoral. “Tengo la capacidad, la experiencia y el entusiasmo para replicar en Tamaulipas lo hecho en Tampico”, expresó el edil porteño.

Y enseguida destacó que el puerto fue el único municipio en el que el PAN ganó todos los distritos electorales y por ello es un ejemplo en la entidad.

Ante medio millar de asistentes, entre los que se encontraban el ex alcalde Arturo Elizondo Naranjo y su esposa Concha Fernández, el munícipe hizo notar asimismo la necesidad de recuperar los valores y principios que han sido fortaleza de Acción Nacional y empezar a reconstruir el panismo.

Para concluir su mensaje, Nader Nasrrállah, que fue interrumpido en varias ocasiones con los aplausos y expresiones de apoyo de los asistentes, terminó diciendo “cuando los panistas nos unimos, nada nos detiene”.

Además de Elizondo Naranjo, acudieron a respaldar el proyecto político de Chucho, José Manuel Haces Zorrilla, Teresa Sosa, Luz Irene y Fernando Alzaga Madaria, Doris Hernández Ochoa, Luis Alonso Mejía García, los diputados Nora Gómez, Edmundo Marón, Ángel Covarrubias y Carlos Fernández Altamirano, igual que el ex diputado maderense Fernando Fernández de León, el ex diputado de Altamira, Arturo Esparza y los integrantes de dos familias emblemáticas del panismo de la ciudad, las de los González de la Maza y Meza López.

Para obtener la postulación, Chucho, sin embargo, tendrá que superar en la contienda interna a César Verástegui Ostos, quien, el domingo 7 encabezó en Altamira un multitudinario mitin de apoyo en el que varios miles de ciudadanos y familias del municipio se sumaron a la propuesta de Todos por Tamaulipas.

Como ocurriera en ciudad Victoria, Bustamante, Tula, Rio Bravo y Miguel Alemán, en el puerto industrial y al son del “Mil Amores” de Cuco Sánchez, así como del griterío y las manifestaciones de afecto, los altamirenses le dijeron, por voz de David Valenzuela Barrios, “queremos que sea nuestro timonel, porque nadie como tú tiene la visión y el carácter para guiar a Tamaulipas en los mares del progreso”.

Expresiones que fueron secundadas por médicos, profesores, campesinos y empresarios que se dieron cita en el evento, como el ex dirigente priista local, Manolo Castillo Arellano, el deportista Óscar Del Ángel y el Constructor Ordulio Hernández Cruz, entre otras personas que ocuparon el presídium.

En las filas de Morena, por otra parte, el Delegado de los Programas Federales en el Estado y uno de los fuertes aspirantes a candidato de la 4T a gobernador del Estado, Rodolfo González Valderrama, se reunió el viernes con simpatizantes y seguidores del municipio de Madero.

En una reunión que los ex dirigentes del PRI en la urbe petrolera, Jorge Ruvalcaba López y Marco Antonio Guzmán Medina, le organizaron en el salón de eventos sociales Las Margaritas, el ex director de RTC les dio a conocer a los concurrentes, entre los que se encontraban los ex alcaldes Alfredo Pliego Aldana y José Manuel Hernández Correa, los beneficios de los programas del gobierno federal aportan a la comunidad, en especial a las familias que menos tienen.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com