El bombero y el valiente

La convocatoria de Morena para elegir a sus candidatos a las gubernaturas en el país fue lanzada este lunes.

Desde el CEN de Morena seguramente vieron como sus precandidatos, que en casi en todas las encuestas ganaban, se peleaban y creaban condiciones que les cuestan puntos en las preferencias electorales.

Aquí en Tamaulipas sus aspirantes se dan hasta con la cubeta, donde algunos de sus desesperados lanzan ataques subterráneos en contra de algunos de los punteros en el proceso interno.

Los registros comienzan hoy miércoles, continuarán el jueves 11 y el viernes 12 de noviembre de acuerdo a la convocatoria

y se harán de manera digital a través de la página del partido, estableciendo que se respetará la condición de género, por lo que podrán anotar hombres, mujeres y otras expresiones de género.

La convocatoria, por lo pronto parece dejar fuera de la jugada al reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pues establece que no se aceptarán los registros de aquellos que guarden un parentesco con el actual gobernador.

Claro, es un tecnicismo legal que puede superar sí se lo permiten.

Ese mismo candado debieron imponerlo desde hace tiempo todos los partidos, para que no existan cacicazgos familiares, como el edificado por los Moreira en Coahuila o el que se vive en algunas de las ciudades de la frontera.

Este día se espera el registro del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien encabezaba todas las encuestas que hemos conocido.

La última fue la que dio a conocer El Universal en sus páginas hace apenas unas semanas.

La ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ, también informa que se registrará como precandidata de Morena, por lo que reunía los requisitos, asegurando que encabeza todas las encuestas.

Sin embargo, también el mejor alcalde que tiene Morena en el país, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN acaba de anunciar que habrá de registrarse como precandidato a la gubernatura.

En un lenguaje honesto, de manera valiente OSEGUERA KERNIÓN criticó a sus compañeros que se toman foto de la unidad, pero apenas abandonan el evento y ya se atacan entre ellos mismos.

También fue la primera vez que un alto líder e influyente personaje en el interior de Morena quien advierte el riesgo de perder la elección, sí seleccionan a su candidato con métodos poco democráticos.

“Si hay dedazo, fracasamos”, dijo OSEGUERA KERNIÓN, quien estableció su deseo de registrarse y buscar una verdadera unidad en el interior de Morena.

“Si hay unidad hay triunfo, si hay dedazo puede haber fracaso, entonces la unidad es prioritaria, estamos preparados, he sido muy cuidadoso de no cometer actos anticipados de campaña y me he dedicado a ciudad Madero, pero ya se acerca el momento de tomar decisiones y está ya está tomada, ya está consensuada, hay grandes oportunidades de ganar la encuesta en Morena”.

ADRIÁN OSEGUERA se registrará este jueves, después separarse del municipio.

La duda era respecto al coordinador de delegados federales, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, pues se decía que pedía permiso en la ciudad de México para poder registrarse, aunque dudaba en renunciar a su cargo, el mismo que le permitió promoverse.

Después de anunciada la convocatoria, iniciados los registros habrá un incendio descomunal en el interior de Morena y para pagar esa hoguera de pasiones necesitan un camión de bomberos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

patinadero@hotmail.com