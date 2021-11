Eliminado por guapo

El proceso electoral 2021-2022 comenzó a tomar forma. El primero en dar golpe para bien o para mal según convocatoria fue el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya puso las reglas del juego para sus aspirantes.

El comité nacional de Morena publicó las bases a seguir para registrarse, de entrada y debido a la contingencia, los aspirantes tendrán a partir de las 00 horas de este miércoles y hasta el 12 de noviembre para hacer la petición en una de internet para ser tomados en cuenta; la página web emitirá una confirmación de “recibido” sin que eso signifique que ya queden registrados como pre candidatos, eso lo sabrán hasta después los finalistas.

Como todo lo relacionado a lo legal o jurídico, existen interpretaciones, aunque también hay párrafos muy claros y concisos que dejan fuera a más de uno de la jugada.

En la Base 5ta, inciso f) Las personas protagonistas del cambio verdadero como ciudadanía en general no deben tener parentesco de consanguineidad en los primeros grados, ni de afinidad en los

dos primeros con la persona titular de la gubernatura saliente.

En otras palabras el hasta hace poco delegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, aspirante declarado a participar como candidato a Gobernador, quedó fuera; la convocatoria deliberadamente le dijo ¡adiós!

Hasta este martes 9 de noviembre de 2021, todos los morenistas de Tamaulipas estaban listos y ansiosos por conocer las bases y reglas del juego que se caracteriza por el dedito presidencial al estilo viejo PRI; pero, casi todos, menos JR, “el guapo” integrante de un grupo de poder bastante fuerte en la entidad con residencia en Reynosa. El JR Gómez Leal se convierte el primer eliminado, el ex representante de los programas federales del presidente es cuota política de esos reynosenses y acaba de ser aplastado por Morena y su dirigente nacional Mario Delgado Carrillo.

¿Será acaso que el hermano de la presidenta estatal del DIF, una de las mejores evaluadas en los últimos 5 años deba renunciar? ¿Esto es acaso pluralidad y democracia con igualdad de oportunidades partidistas?

Si no existe la confianza en Gómez Leal, por ser cuñado de Cabeza de Vaca el gobernador tamaulipeco más rebelde de la oposición ¿por qué lo dejaron llegar hasta la mitad del camino como encargado de la política clientelar del gobierno de la República?

Si no es una persona digna del cambio verdadero, ¿por qué lo convirtieron en coordinador estatal de Morena en Tamaulipas?

¿Acaso los otros aspirantes como el senador Américo Villarreal Anaya; la exalcaldesa de Reynosa que heredó la administración de la ciudad a su hijo, Maki Ortiz; el mejor alcalde morenista de México, Adrián Oseguera Kernion y demás aspirantes deben pedir a Mario Delgado deje participar a José Ramón Gómez Leal?

En el arte de comer popis sin hacer gestos y pedir más, ¿es JR “la gula” en Tamaulipas?

Dicen que la convocatoria está a modo para el senador Américo, otros insisten que es para beneficiar a Rodolfo González Valderrama, la única verdad es que hay fractura, otra vez, en Morena Tamaulipas.

En la intimidad… Llegó Chucho Nader a Ciudad Victoria con Promoción de Tampico… el alcalde sigue de gira por Tamaulipas, ahora en reunión con empresarios, medios de comunicación y representantes camarales a quienes expuso las riquezas turísticas de Tampico y la oportunidad de desarrollar proyectos de inversión en una zona que dijo, ofrece seguridad, desarrollo y certidumbre.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

@dect1608