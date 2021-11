Así puedes denunciar a las tiendas que no respeten precios del Buen Fin

MÉXICO.- El Buen Fin 2021 se encuentra a la vuelta de la esquina, dado que los mexicanos comienzan a prepararse con sus ahorros para comprar aquellos artículos que necesitan o les hagan falta, pero para evitar sorpresas o fraudes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa cómo denunciar a las tiendas que no respetan precios.

El Buen Fin 2021 comenzará este 10 de noviembre y durará hasta el 16 del mismo mes con el objetivo de reactivar y mejorar la economía del país, la cual sufrió un impacto por la pandemia de COVID-19 y sus medidas sanitarias.

Ahora, este período de ofertas en tiendas de todo tipo tendrá una larga duración en beneficio de la economía de las familias mexicanas; sin embargo, a pesar de que algunas regiones ya se encuentran en semáforo verde, es necesario seguir manteniendo algunas medidas sanitarias como el mantener la sana distancia y hacer uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Asimismo, la Profeco informa que dentro de estas ofertas del Buen Fin también es posible encontrar algunos desperfectos, por lo que pone a disponibilidad de la población sus canales de contacto con el fin de denunciar algún fraude u otra falta cometida por las empresas y tiendas participantes, por ejemplo, el no respetar los precios o alterarlos.

¿Cómo denunciar a tiendas que no respetan los precios del Buen Fin?

De acuerdo con esta institución, una denuncia se puede realizar siempre y cuando las personas se vean afectadas por el prestador de servicios, es decir, que no se respeten los precios o plazos exhibidos, hacer uso de publicidad engañosa o que no den los kilos o litros completos en ciertos productos.

Los interesados en presentar una queja o en denunciar durante este Buen Fin deberán asistir a la Oficina de Defensa del Consumidor que más cerca les quede y presentar una serie de documentos para poder comenzar con el trámite de la denuncia.

– Nombre y domicilio.

– Identificación oficial.

– Comprobante o ticket de compra.

– Nombre y domicilio del proveedor.

– Descripción del bien o servicio que se reclama.

– Formato de recepción de quejas impreso.

Al denunciar el hecho de no respetar los precios u otra falta durante el Buen Fin , la Profeco se encargará de realizar una visita al lugar señalado para verificar su modus operandi y, en caso de encontrar las anomalías señaladas u otras, el proveedor será sancionado.

En tanto, la persona que tramitó la denuncia será acompañada durante todo el proceso por un abogado conciliador de la Profeco hasta que se llegue a un acuerdo entre el proveedor y el cliente afectado.

La Profeco también pone a disposición de los consumidores mexicanos líneas telefónicas en las que podrán presentar sus quejas y hacer valer sus derechos: 55 5568 8722 y 800 4688 722.

????En #ElBuenFin te recordamos nuestros medios de contacto. ¡Comunícate con nosotros! Aplicamos la Ley Federal de Protección al Consumidor para hacer valer tus derechos ante proveedores abusivos. ¡Un consumidor informado vale por dos! pic.twitter.com/8vsNBjUsoK — Profeco (@Profeco) November 10, 2021

CON INFORMACIÓN DE ADN 40