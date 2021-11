Intentaron hackear el celular de Carmen Salinas

MÉXICO.- La actriz y empresaria Carmen Salinas se encuentra actualmente hospitalizada y en estado de coma, pues sufrió un derrame cerebral la noche del 10 de noviembre. Sus familiares la encontraron desmayada en el baño de su casa y la llevaron a recibir atención médica.

Uno de los encargados de brindar información sobre el estado de salud de Carmelita Salinas es su sobrino, Gustavo Briones, quien esta noche compartió el intento de hackeo que sufrió el número celular de su tía.

Mientras la familia de la actriz vive angustia, apuraciones y espera a que Carmen Salinas presente mejoría, una persona ajena a sus allegados se habría aprovechado de la situación, pues intentó instalar WhatsApp usando el número de la actriz para -probablemente- pedir dinero a su nombre.

Es muy común que la seguridad de la mayoría de redes sociales requiera un paso de verificación de identidad al momento de crear una cuenta, en el caso de WhatsApp, la aplicación envía un mensaje de SMS con un código al usuario, el cuál debe introducir de regreso.

Esta acción tiene como objetivo comprobar que la persona realmente tenga acceso al número que intenta registrar, esto evita la suplantación de identidad y vulneración a la privacidad.

De alguna forma, el número de Carmen Salinas se habría filtrado y una persona intentó instalar WhatsApp aprovechando la identidad de la famosa, los mensajes de verificación con diversos códigos fueron recibidos por Gustavo Briones.

El sobrino de la actriz solicitó que, en caso de recibir un mensaje “de parte de Carmen Salinas”, sus fans se abstengan de apoyar, pues se trataría de un fraude o una estafa, no existe una colecta de dinero realizada por la familia de la actriz.

“Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp”, comentó Briones.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE