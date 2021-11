Castigo presupuestal

TAMAULIPAS.- El presupuesto asignado a Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2022, apenas servirá para cubrir el gasto corriente, pues merced a la inflación el pequeño incremento –del seis por ciento en la bolsa de participaciones–, comparado con el otorgado en 2021 no alcanzará para realizar obras de infraestructura ni comprar medicamentos, pagar tratamientos médicos o apoyar al campo.

Hace un año la entidad fue tratada injustamente porque solo recibió 56 mil 744.7 millones, pese a ser uno de los estados que más contribuyen a la recaudación de impuestos; y en esta ocasión se repitió la infamia porque el monto aprobado, es de 58 mil 466.1 millones, afectando también los rubros de seguridad pública, infraestructura educativa y fortalecimiento financiero.

La diputada Rosa María González Azcárraga (PAN) considera que hay ‘algo’ en contra de Tamaulipas por parte del Gobierno Federal, pues injusto resulta que por cada peso que se envía a la Federación, “sólo nos regresen 14 centavos”.

En la Comisión (legislativa) de Presupuesto y Cuenta Pública presidida por Erasmo González Robledo (morena) aparecen otros dos diputados que también son oriundos del estado: Montserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) y Óscar de Jesús Almaraz Smer (PAN), quienes, igual, han protestado por la canallesca decisión presupuestal, pero, en su momento, se echaron a la güeva, en lugar de cabildear entre sus otros 54 compañeros integrantes de esa comisión cameral.

Y ahora se justifica Almaraz, argumentando el caso de Tamaulipas es grave, porque recibe un trato injusto, se le castiga severamente, pero en su oportunidad, frente a los otros miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, nada hizo para corregir la iniciativa presupuestalnviada a la Cámara baja por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

Montserrat, hasta ahora ha guardado silencio. Igual que el resto de los diputados opositores a morena, aunque algunos de ellos abonaron para las mil 994 reservas a desahogar antes de vencerse el plazo constitucional para que surta efecto el presupuesto (noviembre 15).

Lo cierto es que Tamaulipas, otra vez, es castigado por la Federación en materia presupuestaria. AQUELARRE Suman once los aspirantes inscritos en Movimiento Regeneración Nacional (morena) que van en pos de la candidatura gubernamental: ocho varones y tres mujeres.

Ellas son: Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien actualmente funge como alcaldesa en Nuevo Laredo; Maki Esther Ortiz Domínguez, quien fue, durante un lustro, edil en jefe de Reynosa; y la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes.

Ellos: Adrián Oseguera Kernion, actual presidente municipal de Ciudad Madero; Américo Villarreal Anaya (senador de la República); Faustino López Vargas (senador suplente); Felipe Neri Garza Narváez; Héctor Martín Garza González, titular de la unidad de política de recursos humanos de la Secretaría de Economía; José Ramón Gómez Leal; Mario Alberto López Hernández (alcalde de Matamoros) y Rodolfo González Valderrama (delegado de Programas federales en Tamaulipas).

Hace días sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México, sin lograr acuerdo alguno para impulsar una candidatura de unidad. Y eso que días antes Américo se reunió con algunos de ellos para, dijo a través de su cuenta twitter, acordar su postulación.

Lo cierto es que no hay nada para nadie, todavía, pese a que Delgado Carrillo haya hecho acuerdos en lo oscurito, porque la decisión, admítase o no, saldrá en Palacio Nacional. Y coméntelo que se lo dijo un ‘pentonto’. (Saludos a don Eusebio Castro, un hombre de campo que acuñó esta frase).

ESCÁNDALO

Los videos e información filtrada a los medios de comunicación masiva que refieren nexos de políticos morenistas (encumbrados) con delincuentes, es, quizás, motivo para el derrumbe de sus proyectos por no acatar el mandato lópezobradorista de no mentir, no robar, no traicionar.

Según las pruebas exhibidas, el presidente de morena (Mario Delgado Carrillo), el diputado Erasmo González Robledo y el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Baez, han sido financiados en sus proyectos por presuntos delincuentes.

Al menos eso revelan algunos videos distribuidos vía internet, y la senadora que denunció al alcalde en plena sesión parlamentaria.

¿DEBATE EN PUERTA?

Hace días circuló profusamente, en redes sociales, una nota firmada por la talentosa periodista Daisy Verónica Herrera Medrado, informando acerca de la solicitud que Gerardo Peña Flores hace al dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para que organice tres debates entre los aspirantes a la candidatura gubernamental del membrete albiceleste.

Uno en la zona norte, otro en el centro y uno más en el sur del estado. El argumento, es que así se dará oportunidad a que cada uno exprese sus ideas y se contrasten (entre sí), “con el objeto de que tanto la militancia como la ciudadanía tengan la oportunidad de identificar sus conocimientos, fundamentos y visión para un estado como el nuestro”.

Al respecto César Augusto Verástegui Ostos nada ha opinado y sé, de primera mano, que Jesús Antonio Nader Nasrallah no se negaría a debatir, pero tampoco promueve los encuentros. De darse estos, ¿quién ganaría? Hay quien dice y asegura que Gerardo, por ser (actualmente) diputado federal plurinominal, y haber presidido la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal (también, como diputado de representación proporcional), pero se olvidan que en las legislaturas federales LIX y LX despacharon allá en el Palacio de San Lázaro Jesús Antonio y César Augusto.

Además ambos cuentan en su haber con dos triunfos municipales: uno en Tampico y el otro en Xicoténcatl, mientras que el demandante sucumbió dos veces, al menos, en su intentona de ser alcalde y diputado federal.

En esta carrera adelantada (por la candidatura albiceleste) es evidente el posicionamiento de Verástegui Ostos, en tanto Nader Nasrallah empieza a crecer con fuerza; y, en el caso de Gerardo, él nomás no figura en el escenario. Por eso, quizá, pide tres debates para de ahí colgarse. En fin, el mentado ‘Cachorro’ después de consultarlo con su patrón, le dirá si o no a Peña Flores.

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ-MENDOZA