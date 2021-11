Esdras, el favorito

TAMAULIPAS.- Este martes habrá elecciones para la secretaría general de la sección número uno, de Madero, del sindicato petrolero. Hay varios contendientes, pero Esdras Romero Vega, actual líder del gremio, se ha logrado coronar como el favorito de los trabajadores para mantenerse en la dirigencia.

Romero Vega ha sido alcalde de la urbe petrolera, ex diputado local y federal, pero además está a unos días de ARRASAR en las elecciones que se realizarán, democráticamente, en este gremio.

Estas elecciones, para secretario general del 2022 al 2024, han sido las mejores que he visto en la vida sindical de este organismo, una campaña bien organizada, de nivel y con liderazgo, donde los trabajadores están dando su apoyo por convicción y decisión personal.

Donde lo único que se ha escuchado, en este proceso electoral, es que el candidato más fuerte (Esdras) hace propuestas, expone resultados y se compromete a defender los derechos de los trabajadores, no ha perdido ni un minuto en ataques, ni lo perderá.

En esta ocasión el candidato, más popular y con más liderazgo, (ERV), no es el que lleva la batuta de la campaña, en esta ocasión (como nunca antes) son las MUJERES PETROLERAS, que por cierto son mejores que los hombres para echar porras y dar de aplausos; junto con los HOMBRES PETROLEROS que se mantienen firmes y sin titubear en el respaldo a su líder.

Y, los más difíciles, los JÓVENES PETROLEROS, también están con Esdras, (y mire que los chavos petroleros son algo especiales) y hoy los hemos visto llegar por su propio pie, entusiasmados e involucrados totalmente con el proyecto de Esdras para que la planilla roja tenga resultados contundentes este próximo martes.

Este martes estarán acudiendo a las urnas un promedio de 7 mil trabajadores y serán los que evaluarán el trabajo de ERV, y es un hecho que le darán su respaldo para mantenerse como el líder de la Sección Número Uno.

Hoy la sección Uno está renovado, Esdras se ha mantenido cercano a la gente, escuchando y actuando a favor de la tranquilidad laboral y de la seguridad de sus compañeros sindicalizados.

Este próximo comité local marcará un parteaguas en la historia del sindicalismo de esta sección, habrá mayoría femenina en las carteras, y la visión será incluyente, como una familia, unidos, y vencedores.

CHUCHO NADER: VA FIRME Y MÁS FUERTE.

El alcalde porteño, Chucho Nader, estuvo en el municipio de González, Tamaulipas donde aprovechó para degustar los famosos tacos de La Curva, llegó para promover turísticamente la ciudad y regresó con muchas muestras de apoyo para ser el gallo azul.

Cada vez son más las voces de los líderes, empresarios, dirigentes, que se unen en una sola voz para buscar que Chucho Nader sea el candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas

En cada uno de los municipios que ha visitado, y González, Tamaulipas, no fue la excepción, siempre recibe el respaldo y apoyo de la ciudadanía donde le reconocen el trabajo y los resultados que se generaron en tan sólo tres años al frente del gobierno municipal de Tampico.

Chucho Nader se está convirtiendo en la alternativa para muchos ciudadanos del Estado que buscan que Tamaulipas siga creciendo y ahora quieren que brille y brille en los 43 municipios, empezando por la capital del estado.

SE APUNTA ADRIÁN PARA LA GUBERNATURA DE TAMAULIPAS.

Es un hecho el registro de Adrián Oseguera, como aspirante a la candidatura de Morena, para el gobierno del Estado de Tamaulipas. La neta, de los alcaldes guindas en turno, en el estado de Tamaulipas, es el único, que tiene Trabajo para presumir a sus demás contrincantes.

Además, no tiene pasado priísta que esconder o que le avergüence o que hasta manche sus intenciones de buscar ser el abanderado de este partido. Aunque le rasquen, no le van a encontrar.

Recuerde: No se vale chillar!

EL RESBALÓN / MARIO PRIETO