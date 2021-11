Decomisan cigarros y medicamentos en la Feria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A una semana del operativo que se lleva a cabo en la Feria Tamaulipas la COEPRIS ha logrado el decomiso de cigarros y medicamentos que se vendían de forma suelta o sin su empaque original, debido a que estos podrían ser adquiridos por menores de edad.

Gustavo Castro Ormaechea, Coordinador Jurisdiccional de la COEPRIS No. I. explicó que desde el pasado viernes la dirección realiza dos operativos para los cuales han desplegado 220 inspectores.

“Somos 220 en el operativo que se está manejando. Los operativos son diarios en la Feria Tam, uno durante la mañana el cual sanitiza áreas y lugares y en las tardes tenemos un desplegado de alrededor de 180 gentes”.

El funcionario de la salud señaló que dentro de estos operativos se han sorprendido comerciantes que vendían cigarros sueltos, pero también medicamentos, lo cual no está permitido por la ley ni por las reglas de venta dentro del complejo.

“Se les dijo que eso está prohibido, pueden comercializarlo como se hace en cualquier otro lugar nada más en esa forma no, porque un menor de edad puede llegar y con 5 pesos se compra un cigarro y para que no sea así tiene que ser por caja como está permitido por la ley, son muchos no hicieron caso y se les sanciono decomisando el producto”.

Señaló que las cajetillas de cigarro fueron retiradas como decomiso, así como algunos medicamentos que se comerciaban pastilla por pastilla, sin embargo no se realizaron multas o sanciones más allá del retiro de mercancía.

En cuanto al área de comida, señaló que no han encontrado mayor problema en esta o alimentos que estén echados a perder, debido a que han tenido una comunicación contante con los vendedores de esta zona.

“No hemos encontrado alimentos en mal estado, tenemos un operativo directo con los comercializadores de alimentos y todos han estado acatando las indicaciones para evitar todas estas situaciones”

POR Raúl López García