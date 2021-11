Llueve dinero en carretera de California; piden a conductores devolverlo

Como si se tratara de una película de Hollywood, una “lluvia de dinero” generó caos vial California, Estados Unidos, pero no porque obstaculizara la visibilidad de los automovilistas sino porque vieron la oportunidad de hacerse de algunos billetes extra a cambio de nada.

La pregunta es ¿cómo es que una importante cantidad de dinero apareció sobre la carretera?, pues todo ocurrió porque un camión de valores dejó caer dos bolsas que lo contenía cuando transitaba por Carlsbad. Esto, después de que una de las puertas se abrió.

Como ocurre en muchas partes del mundo, que un camión sufre un accidente y existe la rapiña, en esta ocasión no fue la excepción. Fue así como las personas se apresuraron a tomar la mayor cantidad de efectivo posible y desaparecer del lugar. Sin embargo, las autoridades se hicieron presentes en el lugar y le solicitaron a la gente que devolviera el dinero.

Quienes lograron desaparecer del lugar pudieron pensar que se salieron con la suya, pero al final la policía les dio un plazo de 48 horas para que regresaran los billetes o de lo contrario se enfrentarían a una acusación criminal.

California Highway Patrol Sgt. Curtis Martin said taking any of the money is a criminal offense and the large quantity of videos posted to social media will help law enforcement officials prosecute anyone who stole. pic.twitter.com/Wk1zdbrQyv

— KPBS News (@KPBSnews) November 19, 2021