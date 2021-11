Blindaje de megaobras no vulnera la transparencia: AMLO

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para proteger a las megaobras de su Administración no vulnera derechos al acceso a la información.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que el acuerdo tiene que ver con agilizar los trámites entre dependencias y evitar el burocratismo.

“Es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, explicó.

Para facilitar trámites y que se puedan terminar las obras como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, el motivo del decreto publicado ayer en el DOF, señala el presidente López Obrador. Y, de nuevo, aprovechó para criticar a opositores. Más en: https://t.co/ieMNgygpAq pic.twitter.com/BEbl5pTVAc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 23, 2021

“Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo de que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que está trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, tenemos que concluir las obras”, refirió.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las Secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro que el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción”, argumentó.

López Obrador arremetió contra medios de comunicación por suponer que el acuerdo es un ataque contra contra la transparencia y el derecho a la información.

“Ya están ellos suponiendo (…) de que es para ocultar información y para que no haya transparencia, así son los conservadores, les gusta mucho o su doctrina es esa cosa y esa cosa es la hipocresía”, señaló

“Aclarar que es un acuerdo y que todos en este Gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad; cero corrupción y también cero impunidad, no somos iguales, eso es lo que les molesta mucho. Porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear a manos llenas y ahora no pueden ni podrán”, reiteró.

El Gobierno de México publicó un acuerdo por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.

El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA