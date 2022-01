Como se preveía, el PAN emitió el fin de semana la convocatoria para la elección del candidato a gobernador de Tamaulipas, sin embargo, algunos puntos, caso específico el del prolongado periodo de registro de los aspirantes, han dado pie a algunas suspicacias.

El documento deja abierta la participación no solamente a la militancia sino a eventuales candidatos externos, pero el que llama la atención es que, para cumplir con el requisito de inscripción, los interesados en entrarle al proceso selectivo dispondrán de 39 días, del 2 de enero al 10 de febrero.

¿Para qué un lapso tan amplio, cuando los precandidatos son únicamente César Verástegui Ostos y Chucho Nader? No se tiene idea, a menos de que, como se rumora, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza no se hayan puesto aún de acuerdo y decidieron por ese motivo darse mayor tiempo para resolver los probables desacuerdos e imprevistos.

Estatutariamente, la facultad de designar al elegido corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, no tomar el parecer del gobernador sería como empujar al partido a una derrota segura, como parece que sucederá en el Estado de Hidalgo, en donde el alto mando nacional del PRI se propone imponer a Carolina Viggiano en vez de Félix Soto, el gallo del mandatario estatal Omar Fayad.

También Alimenta la malicia el hecho de que en tanto que los partidarios del Secretario General de Gobierno aceptan que la elección sea decida mediante la designación, los del alcalde de Tampico insisten en que se resuelva a través de encuestas de opinión.

Otro factor que ha contribuido igualmente a la especulación es que el senador Ismael García Cabeza de Vaca haya declarado que está interesado en la candidatura, aunque el legislador piensa que lo importante del proceso interno es que este se concrete en unidad y que los m aspirantes no favorecidos m jalen para el mismo lado del elegido.

La realidad es que, independientemente de los jaloneos, legalmente ninguno de los partidos ni alianzas tienen prisa para formalizar la solicitud de matrícula ante el IETAM ya que el plazo concluirá hasta el 27 de marzo.

A diferencia de Morena, en donde las encuestas decidieron que el abanderado fuera Américo Villarreal Anaya este se dedica a restañar los raspones que dejó la competencia interna, en las filas albiazules el Trukobusca granjearse las simpatías de los 50 mil burócratas estatales, ya dentro de la precampaña que inició el 2 de enero.

En ciudad Victoria, el aspirante a candidato a gobernador les informó que como resultado de acciones que lleva a cabo la administración gubernamental, los trabajadores al servicio del Estado tienen plenamente garantizados sus derechos y beneficios laborales, como el fondo de pensiones y sus futuras jubilaciones.

Chucho, en cambio, encabezó las tareas de reparación de las afectaciones que sufrió el puerto a consecuencia del fuerte norte que azotó a la ciudad el domingo por la mañana. Acompañado de los funcionarios de Protección Civil, cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos y de vialidad, recorrió las áreas más dañadas, tanto del centro como de las colonias, para arreglar los desperfectos inmediatamente.

Seguramente esta misma semana, el munícipe tampiqueño reanudará los recorridos por las principales comunidades del Estado para fortalecer sus simpatías ciudadanas y llegar al momento de la postulación al frente de las preferencias electorales.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com