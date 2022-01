Un alcalde 24/7

El alcalde porteño, Chucho Nader , siempre está al pendiente de las emergencias que se presentan en la ciudad.

Este domingo se registró un lamentable accidente, donde la fachada de un edificio se desplomó en la zona centro a consecuencia del norte ( Gracias a Dios no pasó a mayores ), y sin pensarlo, el presidente, se trasladó hasta la calle Juárez y Aduana.

Para tener información de primera mano , Chucho, llegó al lugar de los hechos para estar al pendiente de esta situación que se presentó.

Pocos pero muy pocos presidentes municipales acuden en el segundo día del año a estar al pendiente de su gente y su ciudad.

Chucho estuvo por más de cuatro horas frente al edificio colapsado para ver qué se realizará el retiro del escombro y que se re estableciera el tráfico vehicular y que no quedará ningún pendiente, ni mucho menos riesgo.

El jefe de la comuna se ha distinguido por ser de tiempo completo, siempre dispuesto a estar resolviendo cada uno de las emergencias que se presenten en la ciudad.

Por eso, Chucho, siempre figura como el mejor alcalde evaluado en el país, por qué está dedicado a la ciudad, a resolver los problemas que se presentan.

No importa la hora ni el día, el compromiso que CH tiene con los Tampiqueños está muy por encima de cualquier circunstancia.

Chucho siempre pone el ejemplo al resto de sus homólogos en todo el estado.

LA FOTO…

Ayer, circuló una fotografía en las redes sociales de René “el cachorro” Cantu, donde aparece, ni más ni menos, que junto a los actores políticos de momento en el Partido Acción Nacional de Tamaulipas.

De , izquierda a derecha, el dirigente estatal, le sigue Ismael Cabeza de Vaca, al fondo el ( colado ) de Gerardo Peña, la neta nada tenía que hacer en esta reunión, después sigue el Truco, ( César Verastegui ), y el presidente municipal, Chucho Nader.

Solo se ha dado a conocer que se reunieron hace unos días, pero no hay detalles, pero es claro que el tema fue el nombre y apellido del gallo azul para la gubernatura al Gobierno de Tamaulipas.

Casualmente, se dio este junton, y unas horas después salió la convocatoria para elegir al candidato.

El método será por designación y podría darse a conocer la próxima semana.

Aunque, analice la foto, y haga sus apuestas. ¿ Quién será el candidato ?

ALCALDES SIGUEN DE VACACIONES

Hay presidentes municipales de Tamaulipas que todavía andan de vacaciones y no han regresado a laborar.

Basta con checar sus agendas para ver qué no tienen eventos programados en lo que resta de la semana.

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO