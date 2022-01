Por esta razón los talibanes ordenaron decapitar maniquíes de mujer

AFGANISTÁN.- Afganistán vuelve a los reflectores por una nueva escandalosa medida que los Talibanes tomaron en contra de la figura femenina.

Esta vez el grupo radical islámico que gobierna el territorio ordenó decapitar maniquíes de mujer por «incitar al pecado».

De acuerdo con su interpretación de la ley islámica esto sería incorrecto, ya que la «sharía«, prohíbe las representaciones humanas.

Por este motivo desde el 3 de enero pasado han comenzado a circular varios videos donde se aprecia cómo comerciantes cerruchan la cabeza de estos objetos, conmocionando a la comunidad internacional.

«Si se limitan a cubrir la cabeza, o esconden el maniquí, el ángel de Alá no entrará en la tienda o en su casa para bendecirlos», dijo Aziz Rahman, jefe del servicio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Herat.

Jan 3, 2022. Afghanistan. Female mannequins shrouded, plastic-bagged, as if the Taliban is smothering them to death. pic.twitter.com/dClRKOpKcs

— Phyllis Chesler (@Phyllischesler) January 3, 2022